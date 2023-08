Pismo terapeutkinji: 'Djevojka me nedavno ostavila, a već živi s drugim muškarcem kojeg poznajem'

Nedavno me, nakon šest mjeseci veze, djevojka ostavila. Mislio sam da je ona 'ona prava' i da ćemo provesti život zajedno. Prekid je došao skroz neočekivano, jedne večeri kada je došla k meni i jednostavno mi rekla da misli kako nismo kompatibilni i da želimo različite stvari. I to je bilo to, ja nisam ništa ni mogao reći, ispričao je 28-godišnjak anonimno u pismu seks terapeutkinji i Mirror kolumnistici Collen. A dok se on opet pokušavao 'sastaviti', ona je već, kaže, nastavila s nekim drugim, a što mu je najgore, tog dečka poznaje i često se s njim družio, pa mu se sada čini da su možda njih dvoje sve skupa isplanirali. "Srećom, nije mi baš blizak prijatelj pa ga uspijevam izbjegavati...".

"Nazvao sam je i pitao možemo li se naći i razgovarati, a ona je bila jako hladna prema meni i rekla je da ne želi jer bi se loše osjećala,te da misli da je najbolje da se potpuno rastanemo. Rekao sam joj koliko mi znači, ali rekla je da to ne želi ni čuti. Ne vjerujem u ono što kaže o razlozima našeg prekida i mislim da je sve to bez veze rečeno, samo da se može dobro osjećati kad uskoči u krevet s nekim drugim, koga smo oboje smatrali prijateljem. Šokiran sam načinom na koji je to izvela i osjećam se slomljeno. Što da napravim?", pitao je.

"Mislim da ne možete puno toga učiniti. No, je li sada stvarno važno zašto ste prekinuli? Mislim da se mučite s idejom da su se njih dvoje spetljali dok ste vi još bili zajedno, ali ne vjerujem da vam stalno traženje objašnjenja pomaže", rekla je Collen. "Vjerovali vi svojoj bivšoj ili ne, ona vam je dala razlog i morate ga prihvatiti. Možda ju je taj muškarac i privukao dok ste hodali, ali je ipak prekinula s vama prije nego je završila s njim, što je ispravno."

"Čini mi se jasnim da je ona nastavila dalje i da nije zainteresirana za seciranje onoga što je bilo pa vam savjetujem da je, najviše zbog samog sebe, prestanete kontaktirati. Možda ćete joj u budućnosti moći biti prijatelj, ali ne sada dok vas sve još boli. Morate biti jaki i shvatiti da vam razgovor s njom neće koristiti, a spriječiti će vas da nastavite sa svojim životom i budete otvoreni za druge odnose. Doživjela sam slomljeno srce i znam koliko vam je sada teško, no s vremenom će bol nestati. U međuvremenu, usredotočite se na sebe i na ono što je vama potrebno, i nastavite gledati naprijed. Sretno!", napisala je terapeutkinja.

Terapeutkinja podijelila veliku pogrešku koju mnogi parovi rade: "Ona uništava vašu vezu"