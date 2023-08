Nutricionisti tvrde: Ovo je 5 znakova da ne jedete dovoljno lisnatog zelenog povrća!

Vaša prehrana jedan je od ključnih dijelova vašeg zdravlja, a voće i povrće bogato vlaknima trebalo bi uvelike biti zastupljeno na jelovniku, kažu stručnjaci. Konkretno, tamno lisnato povrće smatra se jednom od najhranjivijih namirnica koje možete jesti, prepuno je važnih vitamina i minerala koji podržavaju osnovne funkcije vašeg tijela, piše Best Life.

Međutim, ako kelj, rikula i špinat nisu redovno na vašem jelovniku, postoji dobra šansa da propuštate neke od benefita koje pružaju te iznimno zdrave namirnice. Možete čak primijetiti određene znakove ili simptome koji upućuju na to da vašoj prehrani nedostaju hranjive tvari koje se nalaze upravo u takvom povrću.

“Važno je napomenuti da ovi simptomi sami po sebi ne moraju nužno ukazivati ​​na nedostatak lisnatog povrća u prehrani, budući da ih mogu uzrokovati i drugi čimbenici”, kaže nutricinoistica i osobna trenerica Mary Sabat. Ona napominje da ako primijetite više znakova i sumnjate da je njihov uzrok nedovoljna konzumacija zelenog lisnatog povrća, uključivanje tih namirnica u vašu prehranu može biti od velike koristi. Ovih pet znakova može ukazati na to da ne jedete dovoljno lisnatog povrća.

Imate zatvor: Prvi znak kako možete primijetiti da ne jedete dovoljno zelenog lisnatog povrća je zatvor. “Lisnato povrće bogato je vlaknima, što pomaže u promicanju zdrave probave i sprječavanju zatvora”, kaže Taylor Osbaldeston, nutricinoist. “Ako netko rijetko ima potrebu za pražnjenjem crijeva ili poteškoće s pražnjenjem crijeva, to bi moglo ukazivati ​​na nedostatak vlakana iz lisnatog povrća”, kaže ona, napominjući da je preporučeni dnevni unos vlakana za odrasle oko 25 do 30 grama. Međutim, zatvor može imati i niz drugih uzroka, kao što su ​​nedostatak tjelovježbe, nedovoljna hidratacija, premala ili prekomjerna tjelesnu težinu, anksioznost, depresija i još mnogo toga. Ako uvođenje više lisnatog povrća i drugog voća i povrća bogatog vlaknima ne pomaže u otklanjanju simptoma zatvora, razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste utvrdili pravi uzrok.

Pokazujete znakove nedostatka vitamina: Nedovoljna konzumacija lisnatog povrća također može rezultirati određenim nedostatkom vitamina, kažu stručnjaci. “Lisnato povrće prepuno je esencijalnih vitamina i minerala, uključujući vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat i željezo”, objašnjava Johannes Uys, liječnik opće prakse u Broadgate General Practice. “Preskakanje ovog povrća u prehrani može uzrokovati manjak hranjivih tvari, što potencijalno može dovesti do simptoma kao što su umor, oslabljena imunološka funkcija, loše zacjeljivanje rana i narušeno zdravlje kostiju.” Ako imate ove simptome, vaš će liječnik možda htjeti napraviti krvne pretrage kako bi utvrdio može li nedostatak vitamina biti temeljni uzrok. Također će morati isključiti sve druge temeljne uvjete koji bi mogli biti razlog tome.

Imate kronično nisku razinu energije: I željezo i magnezij igraju ključnu ulogu u sposobnosti vašeg tijela da održi optimalnu razinu energije, a u prehrani mnogih ljudi tamno lisnato povrće glavni je izvor i jednog i drugog. “Neadekvatan unos ovih nutrijenata može dovesti do umora, slabosti i smanjene energije. Preporučeni dnevni unos željeza za odrasle je oko osam do 18 miligrama, a magnezija oko 310 do 420 miligrama”, objašnjava Osbaldeston. Zbog toga, ako vas popodne uhvati umor, u sljedeći obrok dodajte malo kelja, špinata ili blitve kako bi vam se razina energije obnovila. Osbaldeston napominje da se općenito preporučuje da pojedete oko dvije šalice lisnatog povrća u dnevnoj prehrani i predlaže da ih uključite u salate, smoothieje i pržene krumpiriće ili da ih jedete kao prilog jelima.

Primijećujete sve više kožnih problema: Još jedan potencijalni znak da ne jedete dovoljno lisnatog povrća je da vam se razvijaju problemi s kožom. Prema Sabatu, to je zato što “lisnato povrće sadrži antioksidanse i fitokemikalije koje promiču zdravu kožu. Neadekvatna konzumacija ovog povrća može doprinijeti problemima s kožom poput suhoće, ten bez sjaja ili povećane osjetljivosti na oštećenja uzrokovana okolišnim čimbenicima.” To također znači da ako primijetite slične kožne simptome, promjena prehrane može biti vaša prva linija obrane. Jedite širok raspon namirnica biljnog podrijetla bogatih vitaminima i mineralima, uključujući i tamno lisnato povrće.

