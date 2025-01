Petero ljudi na svijetu ima prave 'supermoći' koje ni znanstvenici ne mogu objasniti: Evo koje su to

Rendgenski vid, letenje, teleportacija, nevidljivost – to su supermoći o kojima svi sanjamo kao djeca. Iskreno, i kao odrasli ih priželjkujemo, piše LADBible. Tko ne bi volio teleportaciju do ureda umjesto svakodnevne borbe s prometom? No, supermoći su rezervirane samo za filmove i znanstveno-fantastične priče… ili možda nisu?

Postoji najmanje pet ljudi na svijetu koji posjeduju nevjerojatne sposobnosti koje znanstvenici još uvijek ne mogu u potpunosti objasniti. Njihova imena nisu Thor ili Batman, ali njihove vještine su jednako fascinantne. Jedna žena tvrdi da može vidjeti unutar vašeg tijela, dok drugi može izdržati toliko niske temperature koje bi bile pogubne za većinu ljudi.

Daniel Browning Smith – The Rubberboy: Američki kontorcionist Daniel Browning Smith, poznat kao ‘The Rubberboy’, drži sedam Guinnessovih svjetskih rekorda zahvaljujući svojoj nevjerojatnoj fleksibilnosti. Njegovo tijelo može izvoditi gotovo nezamislive pokrete – primjerice, uspio je provući cijelo tijelo kroz teniski reket bez žica i u rekordnom vremenu izaći iz luđačke košulje.

Za razliku od drugih s ove liste, njegovo stanje ima znanstveno objašnjenje. Daniel pati od hipermobilnog Ehlers-Danlosovog sindroma, genetskog poremećaja koji mu daje izrazito rastezljivu kožu i labave zglobove. Nažalost, to stanje može uzrokovati bol i česte iščašenja, zbog čega je morao prestati nastupati.

Natasha Demkina – Žena s rendgenskim vidom: Ruskinja Natasha Demkina tvrdi da može vidjeti unutar ljudskog tijela, slično kao Supermanov rendgenski vid. Iako su mnogi skeptični, u testovima je točno identificirala medicinska stanja kod nepoznatih osoba. Kada se 2004. pojavila u britanskoj emisiji This Morning, prepoznala je da voditeljica Fern Britton ima bolove u gležnju.

Godinu dana kasnije, pod nadzorom Odbora za znanstveno istraživanje tvrdnji o paranormalnom (CSICOP), ispravno je dijagnosticirala četiri od sedam testiranih slučajeva. Ipak, njezina sposobnost nije uvijek 100% točna, pa ostaje pitanje – je li riječ o pravoj moći ili samo iznimno razvijenoj intuiciji?

Thai Ngoc – Čovjek koji ne spava: Zamislite da ne spavate desetljećima. Thai Ngoc, vijetnamski farmer, tvrdi da od 1962. godine nije zatvorio oči – iako bi rado spavao da može. Njegova obitelj, prijatelji i susjedi nikada ga nisu vidjeli kako spava, a on tvrdi da energiju crpi iz zelenog čaja i rižinog vina.

Dok bi većina ljudi preminula nakon samo nekoliko dana bez sna, Thai živi i funkcionira bez problema, što znanstvenicima predstavlja veliki misterij. Upozorenje: Nemojte ovo pokušavati kod kuće – za većinu ljudi, dugotrajna nesanica može biti smrtonosna.

Stephen Wiltshire – Ljudska kamera: Stephen Wiltshire vjerojatno ima jedno od najboljih pamćenja na svijetu. Ovaj britanski umjetnik može samo jednom pogledati krajolik i zatim ga savršeno rekreirati iz sjećanja. Njegova nevjerojatna sposobnost impresionirala je i ekipu Top Geara, kada je savršeno nacrtao automobil ispred Brooklynskog mosta – samo iz sjećanja. Njegovi crteži gradova ostavljaju i znanstvenike i umjetnike u čudu.

Wim Hof – Ledeni čovjek: Poznat kao ‘Iceman’, Wim Hof drži Guinnessove svjetske rekorde za najduže plivanje ispod leda i najduže vrijeme provedeno u kontaktu s ledom. Njegova tehnika disanja i izlaganja ekstremnoj hladnoći omogućuje mu da preživi temperature koje bi ubile prosječnog čovjeka. Iako neki znanstvenici tvrde da je njegov mentalni trening ključ njegovog uspjeha, drugi su skeptični. Važno upozorenje: Pokušaji oponašanja njegovih podviga doveli su do smrtonosnih posljedica za neke ljude. Ne pokušavajte ovo kod kuće!

Ovi ljudi možda nemaju supermoći poput onih iz stripova, ali njihove sposobnosti definitivno prkose znanstvenim objašnjenjima. Jesu li oni genetske anomalije, rezultat specifičnih okolnosti ili jednostavno fenomeni koje još ne razumijemo? Jedno je sigurno – njihove priče pokazuju koliko je ljudsko tijelo fascinantno i koliko toga još imamo za otkriti.