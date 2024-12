Mjesecima živi pod vodom da bi srušio svjetski rekord: 'Mirnije je nego u gradu'

Rüdiger Koch (59) iz Njemačke pokušava oboriti Guinnessov svjetski rekord za najdulje vrijeme provedeno u podvodnom fiksnom staništu. Koch je do sada proveo više od 60 dana u podvodnoj kapsuli na obali Puerto Linda u Panami u Karipskom moru, a nalazi se na pola puta do cilja, piše New York Post.

"Posljednji put kad sam provjerio, još sam bio oženjen", našalio se Koch koji je svoj podvodni način života započeo 26. rujna, a na kopno se planira vratiti 120 dana, točnije 24. siječnja. Trenutačni rekord za najdulje vrijeme provedeno u podvodnom fiksnom staništu je 100 dana, a postigao ga je Amerikanac Joseph Dituri nedaleko od obale Key Larga na Floridi, od ožujka do lipnja 2023. godine. Koch živi i radi pod vodom u svom životnom prostoru od 322 četvorna metra gdje ima prijenosni WC, TV, računalo, sobni bicikl, ventilatore, satelitski internet i solarnu energiju.

Zrakoplovni inženjer priznao je za CBS News da mu nedostaje pravi tuš i da će tuširanje biti prva stvar koju će učiniti kada se vrati na kopno. Njegov podvodni dom ima okomitu cijev koja je pričvršćena na drugu komoru iznad vode gdje se nalaze članovi njegovog tima, a tako dobiva i hranu. Ljudi također mogu "ići niz tu cijev" da bi posjetili Kocha. Osim novinara i medija, Kochovi jedini posjetitelji bili su njegov liječnik, supruga i djeca.

Nadziru ga četiri kamere koje snimaju njegov svakodnevni život i daju dokaz da je cijelo vrijeme bio pod vodom, a isto tako omogućuju njegovom timu da provjeri njegovo zdravlje. "Ne osjećam se kao da patim ovdje, ni najmanje. Najteže je vjerojatno to što ponekad želim ići roniti", priznao je 59-godišnjak te je dodao da je život pod vodom puno mirniji od života u gradu. Koch želi učiniti više od obaranja rekorda te vjeruje da je preseljenje u ocean nešto što ljudska vrsta "treba" učiniti.

"Ono što ovdje pokušavamo učiniti je dokazati da su mora zapravo održivo okruženje za ljudsko širenje", objasnio je. Tu je i ekološka korist za život u moru, s podvodnom komorom koja djeluje kao umjetni greben i sklonište za ribe. "Noću možete čuti rakove. Tamo je riba i sve te stvari, a to nije bilo ovdje prije nego što smo mi došli", zaključio je.