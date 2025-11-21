Patite od migrena? Liječnik otkrio: 'Da biste ublažili bol, morate znati ovo'

Migrena je mnogo više od obične glavobolje - to je iscrpljujuće neurološko stanje koje može omesti svakodnevni život. Milijuni ljudi diljem svijeta pate od napada koji mogu trajati satima, pa čak i danima, uz simptome poput intenzivne pulsirajuće boli, mučnine, osjetljivosti na svjetlost i zvuk te vizualnih smetnji. Iako se migrene razlikuju od osobe do osobe, jedno im je zajedničko, a to je da snažno utječu na kvalitetu života i često zahtijevaju poseban pristup da bi se ublažile. Liječnik opće prakse otkrio je zašto su određene osobe sklonije migrenama od drugih. Neke osobe prethodno dožive ono što se naziva aura, a to je obično jarka bljeskajuća svjetla ili osjećaj trnaca na jednoj strani lica ili u ruci ili nozi. Točan uzrok ostaje nejasan, iako istraživanja sugeriraju da i genetski i okolišni čimbenici mogu doprinijeti.

Vjeruje se da su hormonske fluktuacije značajne, što objašnjava zašto se migrene često javljaju prije ili tijekom mjesečnice, trudnoće i menopauze. Studija iz 2023. tvrdi da jedna od pet žena u reproduktivnoj dobi pati od migrene, piše Mirror. "Ako vam se migrene javljaju tijekom mjesečnice, ovulacije, trudnoće ili perimenopauze, dopustite mi da vam točno objasnim zašto. To nije slučajno, to je fiziologija. Estrogen ne kontrolira samo mjesečnicu, već ima receptore po cijelom mozgu. Utječe na krvne žile, osjetljivost živaca i područja koja obrađuju bol poput trigeminalnog živca. Kada je estrogen stabilan, tada je mozak mirniji. No, kada razina estrogena padne, tada mozak odjednom postaje uzbudljiviji, osjetljiviji i vjerojatnije će izazvati migrenu", objasnio je dr. Amir Khan, poznat po tome što se bavi zdravstvenim pitanjima na televiziji i društvenim mrežama.

Dodao je da postoji put koji se zove trigeminalni i koji prolazi preko lica i u mozak te da je to glavni krug uključen u migrene. "Niska razina estrogena olakšava aktivaciju ovog živca, pa kada se aktivira, oslobađa kemikalije, posebno onu koja se zove peptid povezan s genom kalcitonina ili CGRP. To uzrokuje širenje krvnih žila, veću upalu moždanog tkiva i početak te klasične pulsirajuće boli. Estrogen obično pomaže u kontroli CGRP-a, ali kada razina estrogena padne, CGRP se povećava i to pojačava signale boli. Zato najnoviji lijekovi za migrenu izravno ciljaju CGRP", objasnio je liječnik.

Estrogen također utječe na serotonin, hormon raspoloženja i crijeva. Kako razina estrogena pada, tako se može smanjiti i razina serotonina i zato hormonalne migrene često dolaze s mučninom, promjenama raspoloženja ili osjetljivošću na svjetlost. "To je jedan međusobno povezan sustav. Postoje tri glavna razdoblja pada estrogena. Prvi je neposredno prije mjesečnice i to je najveći pad estrogena u cijelom ciklusu. To je najveći okidač migrene. Drugi je oko ovulacije. Mali porast i pad mogu pokrenuti stvari kod žene osjetljive na migrenu", rekao je liječnik.

Treći veliki pad je perimenopauza. Hormoni tada divlje osciliraju i jedan dan su visoko, sljedeći dan nisko. "Zato mnoge žene iznenada razviju migrene u 40-ima ili se postojeće migrene mogu dramatično pogoršati. Zapamtite, nakon puberteta migrene pogađaju žene i do tri puta češće nego muškarce, što nam govori da su one hormonski uvjetovane, nisu samo 'u vašoj glavi' i definitivno nisu nešto što biste trebali trpjeti. Dakle, ako vaše migrene prate određeni obrazac, bilo mjesečni, neposredno prije mjesečnice ili tijekom perimenopauze, riječ je o tome da vaši hormoni utječu na moždane krugove zadužene za bol. A kada jednom prepoznamo vaš obrazac, možemo mnogo učinkovitije prilagoditi liječenje", zaključio je.