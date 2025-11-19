Nisu baš lijepe, a svi ih imamo: Stručnjakinja za dentalnu higijenu otkrila čemu služe kvržice na jeziku

Dentalna higijeničarka i YouTuberica Whitney DiFoggio, poznata pod nazivom ''Teeth Talk Girl'', koja redovito dijeli savjete o oralnom zdravlju na popularnoj društvenoj mreži, progovorila je o temi vezanoj uz oralnu higijenu o kojoj je svatko od nas promišljao bar ponekad. Dok peremo zube, i kad nas nitko ne gleda, mnogi isplazimo jezik i s mješavinom znatiželje i blage odbojnosti proučavamo kvržice koje se nalaze na njemu, piše UNILAD.

Taj brzinski pogled u doslovno ''lingvistički'' mišić (latinski naziv za jezik je lingua) otkriva niz neravnina i udubina. Što su zapravo sve te kvržice? ''Teeth Talk Girl'' objašnjava da se zovu papile i da su normalan dio građe jezika. One straga posebno su velike i zovu se circumvallate. Ako ih prvi put vidite, mogu izgledati ''ogromno i čudno'' u odnosu na papile na prednjem dijelu, kaže ona. No sve je to uredno poredano uz stražnji rub jezika, a circumvallate sadrže stotine okusnih pupoljaka, stoga je dobro imati različite vrste i veličine ''kvržica''.

Ponekad, međutim, nešto može izgledati neobično naglašeno. Različite papile znaju se upaliti ili inficirati pa strše i mogu zaboljeti ili nadražiti. Većina takvih upala je prolazna i povuče se u roku od tjedan dana. Čest okidač je tvrda ili hrskava hrana, poput tortilja čipsa, ili ona neugodna situacija kada nehotice ugrizete vlastiti jezik. Oba scenarija obično izazivaju privremenu upalu i najčešće nisu razlog za paniku, ali postoje iznimke.

Ako imate bolnu kvržicu koja traje dulje od 14 dana i nalazi se samo na jednoj strani jezika, vrijeme je za pregled kod stomatologa, savjetuje higijeničarka. Većina nepravilnih izbočina nije zabrinjavajuća ako se ista pojava vidi simetrično na obje strane. Dakle, ako nešto izgleda čudno i ne prolazi nakon dva tjedna, bolje je provjeriti.