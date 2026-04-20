Jedna narudžba, jedno stablo: uređenje doma uz brigu za okoliš

“Naš cilj je jasan: dok zajedno stvaramo udobne i lijepe domove, gradimo i bolju budućnost za generacije koje dolaze”, ističu iz tvrtke. Jednostavnost narudžbe, brzina dostave i ogroman izbor, potiče nas na to da kupujemo više i učestalije nego ikad prije. Baš zato je i važno da proporcionalno tome pokušamo brinuti i o okolišu. Namjestaj.hr kao jedna od vodećih web trgovina kada je namještaj u pitanju, osim što fokus stavlja na zadovoljstvo kupaca, posebnu brigu vodi o okolišu i zajednici u kojoj djeluje. Jer nema zadovoljnog pojedinca, bez zadovoljne zajednice i zdravog okoliša. Klimatske promjene su već značajno promijenile uvjete u kojima živimo, a bez našeg zajedničkog pozitivnog djelovanja na okoliš, njihov utjecaj će biti još snažniji, s izrazito negativnim posljedicama za ljude.

Baš iz tog razloga je Namjestaj.hr dio inicijative „Trees for the Future”, osnovanu s misijom

zaustavljanja gladi, smanjenja siromaštva i minimiziranja štetnog utjecaja na okoliš. U sklopu misije 1 narudžba – 1 stablo, u Hrvatskoj je ova tvrtka podržala projekt CO2MPENSATING BY PLANTING, prvi i jedini program u Hrvatskoj, ali i čitavoj regiji, namijenjen tvrtkama, institucijama i drugim organizacijama, ali i svim ostalim zainteresiranima koji sadnjom stabala žele simbolički i neposredno nadoknaditi proizvedene emisije CO2 i neutralizirati vlastiti ugljični otisak te postati pozitivan primjer brige za okoliš i zajednicu. Kroz projekt se pošumljavaju šumska područja u Hrvatskoj koja su već uništena djelovanjem klimatskih promjena. Projekt organiziraju Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i agencija HEARTH, prva hrvatska i regionalna agencija za društveno odgovorne projekte.

Na akcijama pošumljavanja kao volonteri sudjeluju izviđači, učenici srednjih škola, studenti, članovi raznih udruga, sportskih i drugih društava te zaposlenici partnerskih kompanija. Web trgovina namjestaj.hr u projektu Co2mpensating by planting do sada je sudjelovala sadnjom 9000 sadnica stabala koje će tijekom svog rasta apsorbirati prosječno 225 tona ugljičnog dioksida i tako doprinijeti očuvanju okoliša.

Co2mpensating by planting

Ljepše je uživati u uređenju svog doma, dok znamo da na taj način sudjelujemo i u obnavljanju jedinog doma koji ne možemo promijeniti - Zemlje.