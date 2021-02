'Partner me ostavio jer sam odbila probati svinganje. Što da sad napravim?'

- Nisam htjela probati svinganje i moj partner me ostavio zbog toga. Ja imam 54 godine, a on 65. Upoznali smo se na stranici za upoznavanje prije dva mjeseca, ali još se nismo upoznali zbog pandemije koronavirusa - napisala je jedna žena za The Sun.

Razgovarali su preko videopoziva i stvari su išle dobro, ali onda je on počeo pričati o svojoj seksualnoj prošlosti i spomenuo svinganje. Pitao ju je želi li probati svinganje s njim, a ona ga je odbila i rekla da ne želi to nikada probati. Idući dan je dobila poruku da više ne želi biti s njom pa za savjet pita stručnjakinju.

- U potpunosti imate pravo odbiti njegov prijedlog. Uvođenje drugih ljudi u vezu je rizično i može uzrokovati ogromne probleme i narušavanje povjerenja. Činjenica da je nestao tako brzo nakon što je saznao da ne želite svinganje sugerira da mu je glavni fokus bio pronalazak seksualnog partnera. Budući da vas ovo uopće ne zanima, iskoristite priliku za prekidom - odgovorila joj je Deidre.

