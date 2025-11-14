Zašto sve više parova ima sve manje seksa? Problem leži u jednoj uobičajenoj navici!

U posljednjih nekoliko godina, sve više istraživanja potvrđuje ono o čemu mnogi parovi šute – frekvencija seksa u dugotrajnim vezama i brakovima znatno opada. Ali, zašto? Stres, posao, iscrpljenost, djeca, obaveze... Sve su to poznati krivci, no dublji razlog često leži u – rutini. Seks postaje predvidljiv, a povezanost se s vremenom pretvori u suživot bez strasti. Tehnologija, društvene mreže i kroničan nedostatak prisutnosti također imaju svoju ulogu.

Rješenja postoje, ali nisu instant

Komunikacija prije svega – Ne moraš imati "seksualni sastanak", ali otvoreni razgovor o željama, nesigurnostima i maštarijama ključan je korak.

Novo ne mora biti divlje – Ponekad je dovoljno promijeniti vrijeme ili mjesto. Sitne promjene mogu vratiti uzbuđenje.

Ne čekajte idealne uvjete – Ponekad je seks spontan, a ponekad treba planiranje. I jedno i drugo vrijedi jednako.

Briga o sebi = više želje – Kada se osjećamo dobro u svom tijelu, i libido to osjeti. Mali pomaci u fizičkom i mentalnom zdravlju mogu imati ogroman efekt.

Seksualna bliskost nije garancija ljubavi, ali često jest njeno ogledalo. Ako vam je ona važna, vrijedi se potruditi – zajedno.