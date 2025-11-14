Zašto sve više parova ima sve manje seksa? Problem leži u jednoj uobičajenoj navici!

U posljednjih nekoliko godina, sve više istraživanja potvrđuje ono o čemu mnogi parovi šute – frekvencija seksa u dugotrajnim vezama i brakovima znatno opada. Ali, zašto? Stres, posao, iscrpljenost, djeca, obaveze... Sve su to poznati krivci, no dublji razlog često leži u – rutini. Seks postaje predvidljiv, a povezanost se s vremenom pretvori u suživot bez strasti. Tehnologija, društvene mreže i kroničan nedostatak prisutnosti također imaju svoju ulogu.
Rješenja postoje, ali nisu instant
- Komunikacija prije svega – Ne moraš imati "seksualni sastanak", ali otvoreni razgovor o željama, nesigurnostima i maštarijama ključan je korak.
- Novo ne mora biti divlje – Ponekad je dovoljno promijeniti vrijeme ili mjesto. Sitne promjene mogu vratiti uzbuđenje.
- Ne čekajte idealne uvjete – Ponekad je seks spontan, a ponekad treba planiranje. I jedno i drugo vrijedi jednako.
- Briga o sebi = više želje – Kada se osjećamo dobro u svom tijelu, i libido to osjeti. Mali pomaci u fizičkom i mentalnom zdravlju mogu imati ogroman efekt.
Seksualna bliskost nije garancija ljubavi, ali često jest njeno ogledalo. Ako vam je ona važna, vrijedi se potruditi – zajedno.
POJAVIO SE U SABORU
FOTO Sjećate li se ovog ministra? Na dužnosti je bio samo 6 dana, ovako danas izgleda
POGINUO PILOT
FOTO Ovo je mjesto užasa dan nakon nesreće: 'Ma strašno je bilo. Nisi vidio prst pred nosom'
15
ŠTO KAŽETE?
VIDEO Učiteljica pokazala u čemu predaje djeci, uslijedile žestoke osude: 'Ovo se nosi u klub!'
BRŽE DO MORA
Kraj beskrajnih kolona prema Splitu: Bliži se završetak izgradnje prometnice koja će skratiti put stotinama tisućama vozača
Izaziva pažnju publike