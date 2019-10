Ovo su neke od najčudnijih stvari koje ljudi rade s hranom, a koje su vaše?

Ljudi su na društvenoj mreži Quora napisali svoje neobične navike zbog kojih misle da su jedinstveni i drugačiji od drugih. Evo nekih zanimljivih odgovora.

Foto: Getty Images

Korisnik Will Americus je napisao: "Probajte jesti samo čips. Bez umaka i bez pića. Mislim da je to teško. Okus se mijenja s količinom pojedenog čipsa, a što ih više jedete, to su manje fini. Otkrio sam način kako da izbjegnem ovaj problem. Vrlo je jednostavno, a zahtjeva strpljenje.

Uzmite čips i stavite ga na stol. S palcem ga pritisnite na stol i slomite ga na nekoliko manjih dijelova. Sada, uz pomoć prsta uzimajte komadić po komadić. Ovo će biti vrlo jednostavno jer je prst mokar pa će se čips samo lijepiti, a vrećica čipsa trajat će dulje jer će vam trebati oko minuta za samo jedan komad čipsa. Ljudi misle kako je moj način jedenja čipsa čudan, ali vjerujte mi, ovo će sačuvati energiju, novce, čips i zube."

Evo još nekih neobičnih stvari koje rade ljudi. Jedan korisnik je otkrio kako ne voli gazirana pića, ali zato voli sokove. "Ne znam jesam li jedini, ali ne volim gazirana pića, iako volim sokove. Vidite gdje je moj problem. Mislim da mjehurići samo uništavaju okus pića i ne znam kako ih svi vole. Evo kako se rješavam mjehurića. Gazirani sok zadržavam i mućkam u ustima da izgubi mjehuriće te ga tek onda progutam. Tkođer, cijelo vrijeme tresem bočicu dok pijem sok."

Drugi je korisnik priznao kako je vegetarijanac, iako zapravo ne voli povrće, a korisnica Lauren je priznala kako pizzu umače u sok, dok njezin prijatelj umače čips u Coca-Colu.

Pogledajte kako se zdravo hraniti i nakon 50. godine života: