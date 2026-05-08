Tinejdžeri pokrenuli novi opasan trend na TikToku, liječnička struka na nogama: 'Ne znamo kakve će biti posljedice'

U moru sadržaja na društvenim mrežama, jedan video posebno upada u oči: srednjoškolka na suvozačkom sjedalu automobila drži inzulinsku iglu. Opis videa sadrži seksualno nabijenu aluziju, no ne radi se o novom fetišu, već o nečemu što stručnjake zabrinjava mnogo više. Sedamnaestogodišnjakinja govori o retatrutidu, lijeku za mršavljenje nove generacije do kojeg je došla na crnom tržištu kao brzom rješenju za toniraniji izgled. Priznaje da si ubrizgava dozu svaki tjedan i da je u mjesec dana već izgubila gotovo pet kilograma, prenosi New York Post.

Uz to, koristi i melanotan, peptid za tamnjenje koji potiče proizvodnju melanina čak i uz minimalno izlaganje suncu. Svoje proizvode, kako kaže, nabavlja preko dečkove "veze" na Telegramu, šifriranoj aplikaciji za dopisivanje. "U početku se činilo malo riskantno, ali prikupila sam što je više moguće informacija. Definitivno sam se osjećala samopouzdanije", ispričala je, dodajući da je u međuvremenu i dvije prijateljice nagovorila da probaju.

Ona, nažalost, nije izolirani slučaj. Ono što je započelo kao trend među bodybuilderima i "biohakerima" za gubljenje masnoće i poticanje rasta mišića, sada se probilo u srednje škole. Alarmantan broj tinejdžera eksperimentira sa sumnjivim peptidima kako bi riješili nesigurnosti vezane uz izgled. Brza pretraga hashtaga #Peptide na TikToku otkriva stotine tisuća videa u kojima korisnici dijele detaljne upute o svemu, od "slaganja" različitih peptida do rasporeda doziranja i načina ubrizgavanja kod kuće. Ti su sadržaji postali jednako sveprisutni kao i popularni videi "Što jedem u danu". Potaknuti širom kulturom "looksmaxxinga", koja ohrabruje mlade da optimiziraju svoj izgled do krajnjih granica, peptidi se predstavljaju kao prečac do brze transformacije. Rezultat je neobično velik broj preplanulih, vitkih tinejdžera koji poziraju s injekcijama.

Pristup ovim supstancama je zabrinjavajuće jednostavan. Proizvodi se često prodaju pod etiketom "nije za ljudsku upotrebu", što im omogućuje da ostanu na tržištu u pravnoj i medicinskoj sivoj zoni s minimalnim nadzorom. Korisnici do njih dolaze preko društvenih mreža, raznih internetskih trgovina, "dilera" na aplikacijama za dopisivanje ili web stranica koje ih prodaju izravno potrošačima, najčešće iz Kine. Ti peptidi "samo za istraživačku upotrebu" također su znatno jeftiniji i koštaju od nekoliko desetaka do stotinjak eura, dok bi isti, da su propisani od strane liječnika, stajali i do nekoliko tisuća eura.

Za korisnike poput osamnaestogodišnje Sydney Haddon, rizik nereguliranog tržišta vrijedan je prividne nagrade. Nije ju trebalo dugo nagovarati da isproba retatrutid, koji se reklamira kao prvak u mršavljenju. Bez obzira na dijete i vježbanje, nije se mogla riješiti tvrdokornih masnih naslaga, zbog čega joj je peptid bio primamljiv. U dva mjeseca izgubila je oko devet kilograma. "Znam jako, jako puno ljudi mojih godina i mlađih koji su na peptidima, više nego što bih ih mogla nabrojati. Teško je biti tinejdžerica i gledati kako se ta laka rješenja za neke od naših najvećih nesigurnosti tako snažno promoviraju", rekla je.

Mnogi tinejdžeri, iako još žive pod roditeljskim krovom, vješto skrivaju svoju novu naviku. Neki ulažu u mini-hladnjake skrivene u svojim sobama, dok drugi svoje bočice peptida, koje se moraju držati na niskoj temperaturi kako bi zadržale potentnost, skrivaju u lažnim limenkama gaziranih pića. Korisnici često kombiniraju različite supstance, proces poznat kao "slaganje", kako bi optimizirali rezultate, miješajući praškove s vodom u precizno izmjerenim dozama. Online se takvo ponašanje slavi pod hashtagom #leanislaw (mršavost je zakon). Međutim, liječnici upozoravaju da takvi prečaci ne dolaze bez cijene.

'Ne znamo kakve će biti posljedice u tijelu koje se razvija'

Stručnjaci su jednoglasni u osudi ovog trenda. "Ovo su vrlo potentni lijekovi koji su namijenjeni za upotrebu pod liječničkim nadzorom i za specifične indikacije", izjavila je dr. Amanda Kahn, liječnica iz New Yorka. "Ovi lijekovi utječu na metabolizam, regulaciju apetita i hormonske signale. U tijelu koje se razvija, ometanje tih sustava može imati dugoročne posljedice koje još u potpunosti ne razumijemo." Posebnu zabrinutost izazivaju peptidi za tamnjenje poput melanotana. Iako su učinkoviti u poticanju tamnjenja kože, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne rizike, uključujući slučajeve u kojima se navodi pojava melanoma, vrlo opasnog raka kože, nedugo nakon korištenja melanotana. Problem je što za mnoge od ovih supstanci s crnog tržišta ne postoje dovoljna klinička ispitivanja na ljudima. "Problem je što nemamo dovoljno ispitivanja na ljudima s dovoljno velikim uzorkom kroz duže vremensko razdoblje", ističe Timothy Piatkowski, znanstveni suradnik na Sveučilištu u Queenslandu.

Drugi veliki sigurnosni problem je pitanje sadrže li peptidi kupljeni online ono što piše na etiketi. "Nažalost, budući da se radi o proizvodu s crnog tržišta, većina ljudi ne zna što se zapravo nalazi u onome što kupuju. Znamo iz naših istraživanja o anaboličkim steroidima da u njima ima teških metala i zaostalih kemikalija od proizvodnje, i očekujemo da je s peptidima potpuno ista situacija", upozorava Alison Craven, koja vodi tvrtku za testiranje takvih supstanci. Izjava Australske agencije za lijekove (TGA) potvrđuje da neodobreni peptidi nisu procijenjeni za sigurnost, kvalitetu ili učinkovitost te da proizvodi kupljeni iz online izvora mogu biti kontaminirani, pogrešno označeni ili nesigurni. Čak i kod odobrenih lijekova kao što su GLP-1 agonisti poput Ozempica, nuspojave poput mučnine, povraćanja i proljeva javljaju se kod velikog postotka pacijenata. Kod neregistriranih proizvoda, ti rizici su nepredvidivi i potencijalno mnogo veći.

Psihološki danak 'optimiziranja' izgleda

Osim fizičkih, tu su i ozbiljni psihološki rizici. Dr. Samantha Nish, klinička psihologinja specijalizirana za dječju i adolescentnu psihologiju, u svojoj praksi primjećuje "sve veći pritisak na tinejdžere da upravljaju i poboljšavaju svoj izgled, djelomično potaknut okruženjem društvenih mreža koje pojačava usporedbu i idealizirane standarde". Taj osjećaj kontrole može biti dio rizika. U kulturi u kojoj se izgled neprestano ocjenjuje, pritisak se ne zaustavlja nakon što se postigne jedan cilj. "Često postoji osjećaj da nikada niste 'gotovi' i da uvijek postoji drugi proizvod, rutina ili promjena koja bi vas mogla približiti idealu", objašnjava Nish.

Psihoterapeut John Puls dodaje da obrazac često slijedi poznati slijed. "Obično počinje s vježbanjem i pokušajem da se izgleda bolje. Zatim to postaje opsesivno praćenje kalorija, vaganje hrane i na kraju može dovesti do ubrizgavanja peptida." S vremenom takav fokus počinje ometati svakodnevni život, a tinejdžeri izbjegavaju društvene situacije koje uključuju hranu ili se izoliraju. "To stvara ciklus opsesije, tjeskobe i izolacije", zaključuje Puls.