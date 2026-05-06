Omiljena namirnica: Imamo 7 dokaza da jabuka na dan zaista drži doktora podalje od vas
Izreka 'Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van' nije nastala slučajno. Riječ je, naime, o jednoj od rijetkih namirnica koju je lako jesti svaki dan, a koja pritom donosi cijeli niz dobrobiti. Ne radi se o čarobnoj zaštiti od bolesti, nego o malim, redovitim navikama koje dugoročno čine razliku. Upravo zato jabuke zaslužuju mjesto u svakoj kuhinji, od doručka do međuobroka.
Pomažu probavi i zdravlju crijeva: Jabuke su bogate vlaknima, posebno pektinom, koji pomaže urednoj probavi. Vlakna hrane dobre crijevne bakterije, a zdrava crijeva često znače i bolju opću otpornost organizma. Redovita konzumacija može pomoći i kod osjećaja nadutosti te regulacije stolice.
Doprinose zdravlju srca: Vlakna iz jabuke mogu pomoći u snižavanju lošeg LDL kolesterola jer vežu dio masnoća u probavnom sustavu. Osim toga, sadrže antioksidanse koji pomažu u zaštiti krvnih žila od oksidativnog stresa. Kada se uklapaju u uravnoteženu prehranu, mogu biti mali, ali važan korak za kardiovaskularno zdravlje.
Pomažu stabilnijoj razini šećera u krvi: Iako su slatke, jabuke imaju vlakna koja usporavaju apsorpciju šećera, pa ne dižu glukozu naglo kao mnoge prerađene grickalice. Zbog toga su odličan izbor za međuobrok, osobito uz šaku orašastih plodova ili jogurt. Takva kombinacija pomaže duljem osjećaju sitosti i garantira manje napada gladi.
Podržavaju imunitet: Jabuke sadrže vitamine i fitokemikalije koje sudjeluju u obrambenim funkcijama tijela. Nisu zamjena za san, kretanje i raznoliku prehranu, ali su praktičan svakodnevni 'plus' za organizam. Posebno su korisne u sezoni prehlada, kad tražimo jednostavne načine da se hranimo pametnije.
Mogu pomoći u kontroli tjelesne mase: Jabuka je voluminozna, a relativno niskokalorična, pa brzo zasiti bez previše viška energije. Vlakna usporavaju probavu i pomažu da dulje ostanemo siti. Ako jabuku birate umjesto keksa ili čipsa, razlika se s vremenom itekako osjeti.
Štite stanice zahvaljujući antioksidansima: U kori jabuke nalazi se niz antioksidansa, uključujući polifenole, koji pomažu neutralizirati slobodne radikale. To je važno jer oksidativni stres sudjeluje u procesu starenja i razvoju mnogih kroničnih stanja. Zato se jabuke, kad god je moguće, isplati jesti s korom.
Dobre su i za zube i svježiji dah: Hrskava tekstura jabuke potiče lučenje sline, što pomaže u ispiranju ostataka hrane i smanjenju kiselosti u ustima. Iako jabuka ne zamjenjuje četkicu i zubni konac, može biti bolji izbor od slatkiša koji se lijepe za zube. Kao bonus, mnogima nakon jabuke dah bude svježiji, što je idealno kad ste 'u hodu'.