Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
nije baš onako kako mislite

Je li veličina stvarno bitna? Istraživanje napokon ima odgovor!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
07.05.2026.
u 22:00

Istraživanje upozorava i na to da postoji granica nakon koje “više” ne znači i “bolje”.

Jedno od najstarijih pitanja koje muči mnoge muškarce napokon je dobilo znanstveni odgovor — je li veličina doista važna? Od drevnih mitova do suvremenih debata, tema “veličine” stalno se vraća u razgovore o privlačnosti i seksualnom zadovoljstvu. A sada znanost kaže svoje, prenosi UNILAD

Znanstvenici sa Sveučilišta Monash, Australskog nacionalnog sveučilišta (ANU) i Sveučilišta La Trobe proveli su istraživanje objavljeno u uglednom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. U studiji su koristili 3D prikaze muških tijela u prirodnoj veličini, koji su prikazani 105 žena. Sudionice su zatim ocjenjivale koliko im je svaka figura privlačna. Žene su u prosjeku smatrale da su muškarci s većim penisima privlačniji. No, istraživači ističu da veličina nije jedini faktor — visina i proporcije tijela također igraju veliku ulogu u percepciji privlačnosti. Drugim riječima, “kako je nešto građeno” često je važnije od samih centimetara.

Istraživanje upozorava i na to da postoji granica nakon koje “više” ne znači i “bolje”. Ekstremna veličina može čak uzrokovati nelagodu ili bol tijekom odnosa, što može negativno utjecati na zadovoljstvo oba partnera. Drugim riječima — umjerenost i kompatibilnost važniji su od samog “broja”. 

Zanimljivo, druga istraživanja pokazuju da seksualno zadovoljstvo kod žena ne ovisi prvenstveno o veličini penisa, nego o komunikaciji, emocionalnoj povezanosti i pažnji partnera. Znanost je jasna — da, veličina može utjecati na privlačnost, ali nije ključ sretnog seksualnog života. Mnogo su važniji samopouzdanje, pažnja prema partneru i sposobnost povezivanja — jer, kako bi rekli istraživači, “privlačnost je kombinacija cijele slike, ne samo jednog detalja”.
Ključne riječi
veličina penisa penis intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!