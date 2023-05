Ovo je 10 zlatnih pravila roštiljanja uz koje će vaše meso ispasti savršeno

Ključ dobrog roštilja svakako su kvalitetno meso i dobra marinada. Kod pripreme roštilja uzima se obično normativ od 300 do 400 g sirovog mesa po osobi, s obzirom da se ono 'skuplja' tijekom pečenja i gubi i oko 30% težine. U obzir valja uzeti i vrstu mesa koja će se peći – ako se radi o mesu bez kosti (poput svinjske vratine ili carskog mesa) onda bi količina mesa trebala biti 300 g po osobi, s kostima (poput kotleta) 400 g, a piletine oko 500 g. Pileća prsa dovoljno je peći nekoliko minuta sa svake strane, dok je batak i zabatak potrebno peći duže, prvo na indirektnoj toplini pa posljednjih nekoliko minuta na direktnoj kako bi dobili hrskavu koricu (oko pola sata, a poželjno je da je uz kost par puta i zarežete).

Kad je crveno meso u pitanju, koje se u pravilu peče na visokim temperaturama, odreske crvenog mesa poput bifteka ili 'lažnog bifteka' najbolje je ostaviti u marinadi preko noći ili barem nekoliko sati prije pečenja kako ne bi bili gumeni ili bezukusni. Svinjetina također voli vruću rešetku – i marinadu, a kad je u pitanju mljeveno meso, poput pljeskavica, neki chefovi preporučuju kockice leda koje se stavljaju na sredinu tijekom pečenja kako bi meso zbog niže temperature ostalo sočnije, a bilo fino zapečeno. Kobasice ostavite za kraj, no pazite da ih ne pečete na preniskoj temperaturi jer će biti smežurane i sivkaste.

1. Za dobar roštilj potreban je dobar žar, ne previše jak, da meso bude sočno. Za žeravicu koja će dulje trajati koristite tvrđe i deblje drvo. Ne ostavljajte roštilj bez nadzora!

2. Meso prije pečenja ostavite da odstoji u marinadi (najbolje u hladnjaku), no pripazite na vremenska ograničenja mariniranja - crveno meso i svinjetina od 2 do 24 sata, perad od 2 do 12 sati, riba 15 do 30 minuta. Prije pečenja obavezno ga izvadite iz hladnjaka najmanje sat-dva kako bi se temperiralo na sobnu temperaturu. Inače bi u sredini moglo ostati sirovo, a izvana se prepeći.

3. Rešetke roštilja ne mažite uljem. Umjesto da nauljite rešetke, lagano premažite hranu koju ćete peći na roštilju, što će spriječiti da se hrana zalijepi za roštilj.

4. Što su komadi mesa tanji, brže će se ispeći središnji dio. Idealna debljina je 1-2 cm.

5. Ako pripremate ražnjiće, uglavnom su od bambusa, koji vrlo brzo izgori pa ih prije pečenja potopite u vodu barem 30 minuta.

6. Meso nemojte stalno okretati niti pritiskati vilicom kako bi ostalo sočno i zadržalo najbolju aromu.

7. Dok je na rešetkama, meso nemojte premazivati marinadom. U njoj je dovoljno odstajalo prije pečenja.

8. Kad je meso pečeno, maknite ga s vatre i stavite u poklopljenu posudu da malo odstoji. Tako će se prožeti svi sokovi u mesu.

9. Slatki umaci za meso brzo se kuhaju zbog visokog udjela šećera pa je bolje pričekati i namazati ih na meso pred sam kraj pečenja.

10. Ako je roštiljanje užitak, čišćenje roštilja je nužnost. Roštilji s ostacima hrane su odbojni, štetni za zdravlje, a svježe pečena hrana na njima poprima neugodan okus. Stoga roštilj očistite čim završite s korištenjem.

