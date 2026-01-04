Ovnovima bi se mogao svidjeti netko od prijatelja, a Vage će iznenaditi ljubavne prilike

OVAN

LJUBAV: Netko od vaših poznanika ili prijatelja mogao bi vam se svidjeti. Možda ćete dvojiti da li sačuvati lijepo prijateljstvo ili se upustiti u strastvenu vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u vezama bit će dobro.

KARIJERA: Domaća kućna sreća ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se i spontano i organizirano. Oni koji idu nekamo na posao radit će tek toliko da sve odrade.

ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirat ćete svoju prošlost.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BIK

LJUBAV: Intelektualna razina osobnih odnosa bit će zadovoljavajuća, a sve ostalo navodit će vas na nezadovoljstvo, rasprave ili čak svađe. Stoga razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima. Oni neka pričekaju malo bolja vremena. Sve će doći uz strpljenje.

KARIJERA: Vaše financije napokon će se koliko toliko stabilizirati. Istovremeno će se otvoriti nova mreža poslovnih suradnji, a neke od njih zaista će vam se svidjeti. Povežite se s mogućim kolegama i radite zajedno. Tako će učinak biti veći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne možete bez putovanja, pa ni sad.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Veselje zbog ljudi koje volite, ugodne zabave bez previše ambicija, opuštenost u svakom trenutku društvenosti - sve je to moguće da doživite ovih dana. Budite otvoreni, imajte povjerenja u one koji vas vole i bit ćete sretni.

KARIJERA: Ne želite se baviti svim i svačim, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg boljeg. Štedite svoju snagu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte dobar film, najbolje komediju.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Bit će malo manje atrakcija, ali vaš ljubavni život i dalje će biti kvalitetan. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći kroz kretanja ili putovanja.

KARIJERA: Pogledajte malo bolje oko sebe i naći ćete mnogo kolega koji jedva čekaju da nešto učine.Potrebno je bolje se povezati i osmisliti kvalitetniji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite. Pokrenite sebe i druge.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dajte da vas bilo što izbaci iz takta.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Činit će vam se kao da je ljubav daleko od vas. Kod nekih će to i biti doslovno jer će im najdraža osoba trenutačno biti odsutna. Čežnje će ojačati, a s njima i osjećaj usamljenosti. Neki će mir nalaziti u aktiviranju mašte i svojih snova.

KARIJERA: Šefovi bi mogli promijeniti svoju taktiku i zatezati tamo gdje ste se najmanje nadali. Ovo će vam teško sjesti. Ipak, morat ćete prihvatiti ono što se nudi i prilagoditi se najbolje kako znate. Imajte na pameti da će kasnije biti lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je imperativ.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Ono što zamislite u ljubavi bit će jače od stvarnosti, premda ni stvarnost neće biti loša. Neki će zato radije živjeti u mašti gledajući ljubavne filmove ili sanjareći na javi. Bit će i onih koji će osjetiti sve čari platonske ljubavne veze.

KARIJERA: S lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena ozbiljnost ovaj će put biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će se mnogi iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete gotovo u svemu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje se osjećate dobro.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Polako ulazite u dinamičnu fazu kad će vas ljubavne prilike iznenađivati. Ako već jeste u vezi moglo bi doći do ovostranog zavođenja što se može pretvoriti u festival taštine. Ponekad ćete pretjerivati, ali bit ćete zadovoljni.

KARIJERA: Otvaraju vam se vrata jedne suradnje koja financijski obećava. Bit ćete veseli zbog toga. Proanalizirat ćete sve mogućnosti i krenuti u razradu dobrog plana. Ponekad ćete biti zbrkani, no to je samo prolazno. Provjeravajte detalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u ljepše sutra bez obzira na sve.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Povezanost s voljenom osobom bit će jaka u dalekim i pomalo egzotičnim temama. Pred vama su dani u kojim ćete razmjenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražit će samo osobu iz svojih snova.

KARIJERA: U poslovnim komunikacijama i kontaktima izbjegavajte otvoreno pokazivanje emocija. Jednostavno zato jer bi vas netko mogao doživjeti kao neprofesionalnu osobu, a vi to zaista niste. Pažljivo procijenite koliko osjećaja treba pokazati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Dobar razvoj ljubavnog i društvenog života ohrabrit će vas da idete dalje. Mnogi će u svoju vezu unijeti dašak svježine kroz odlazak na neko zanimljivo mjesto. Oni koji su još sami trebali bi češće izlaziti van iz kuće. Bit će im bolje među ljudima.

KARIJERA: Niste sigurni u svoje ideale. Zato tražite nove uzore. Neki će jednostavno početi oponašati osobe iz njihove profesije koje im se sviđaju. I to je neki put, ali trebate doći do sebe i svojih specifičnosti. Pozabavite se svojim ciljevima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Punite baterije relaksacijom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Obiteljski izazovi će dobrim dijelom zaokupljati vašu pažnju u privatnom životu. Oni u vezama balansirat će između partnera i obitelji iz koje potječu s tim da će im odnos s voljenom osobom pomalo škripiti. Samci će ostati kod kuće.

KARIJERA: Na poslu će se sve više osjećati prava radna atmosfera. Vi ćete vjerojatno uveseljavati druge kad naiđu teže minute. Netko će možda kukati što ima puno posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete poticati i sebe i kolege.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manjak energije nadomjestite dobrim planom.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit će prolazno turbulentno razdoblje gdje će trebati pokazati dosta tolerancije i samokontrole. Neka ne ulaze u jalove rasprave. Radije se malo strpite, dobro je.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, primijetit ćete da postajete sve kreativniji. Zbog toga ćete početi raditi s više zadovoljstva. Vaše ideje bit će dobro prihvaćene od strane mladih osoba. Neki će dobiti priliku za nastup ili prezentaciju pred publikom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBE

LJUBAV: Konačno će doći do poboljšanja u vezama, ali još uvijek ćete povremeno dolaziti u iskušenja svađa. Naklonost će biti veća, ali brzina kojom ćete se rastužiti i dalje je tu. Zato se kontrolirajte i vjerujte u ljepše sutra. Ono je pred vratima.

KARIJERA: Prilike za razvoj karijere bit će usko povezane s borbom i stresom. Na vama je da procijenite svoje snage i snage protivnika, te da postupite realno i pametno. Važno je da ekonomizirate sa svojim snagama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Red odmora uvijek neka prati red aktivnosti.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

TOP 3: Škorpion, Ribe, Jarac