Ovih devet znakova može predvidjeti hoće li vas vaš partner varati

Nervozni ste zbog novog posla kojim se vaš partner počeo baviti? On uključuje mnogo opijanja nakon radnog vremena i poslovnih putovanja koji više zvuče kao zabava nego posao? Ispostavilo se da bi i trebali biti zabrinuti jer je sasvim moguće da je „zaražen“ nevjerom. Nova studija, provedena u Izraelu, postavila je pitanje 'Je li nevjera zarazna?', a odgovor je bio odlučno 'Da!'. Gledanje drugih ljudi kako varaju smanjilo je predanost sudionika njihovoj trenutnoj vezi, kao i njihovu želju da se odupru iskušenju, prenosi Daily Mail.

Tri horoskopska znaka koji privlače druge kao magnet:

Ovo potvrđuje ono što su bihevioralni psiholozi oduvijek znali - nikada ne podcjenjujte snagu situacijskih sila. Ako je varanje prihvatljivo na vašem radnom mjestu ili u grupi prijatelja, vaša afera činiti će vam se normalna i ugodna te je nećete gledati kao nešto pogrešno. Ono što vaši prijatelji i kolege rade prvi je od devet faktora koji mogu točno predvidjeti tko će vjerojatno varati, a tko ne.

Imati prijatelje koji misle da je u redu varati

„Ja sam bankar. Ne mogu se sjetiti niti jedne osobe u društvu - muškarca ili žene - koja je vjerna svom partneru. Ismijavali bi vas zbog toga“, rekao je jedan muškarac. Svi smo vrlo osjetljivi na društvene norme, na njih utječu mišljenja i ponašanje ljudi oko nas. Želja za uklapanjem počinje rano. Zato ste kao dijete pristajali ukrasti nešto kozmetike za svoje svojeglavije prijatelje, iako ste znali da to nije u redu i da bi vaši roditelji bili jako ljuti da saznaju to.

Kao odrasli, imamo više osjećaja za to tko smo i za vlastiti moralni kodeks, ali još uvijek smo pod utjecajem naših vršnjaka. Ako ste, kao par, okruženi drugim sretnim, dugotrajnim parovima, vaše šanse da i vi budete takvi naglo rastu. Ako se svi vaši prijatelji počnu rastajati, i vi ste u opasnosti. Iz prve ruke vidite da je moguće da ljudi odu i instinktivno procijene koliko ste sretni u svojoj vezi. Isto vrijedi i za nevjeru. Studija je pokazala da kada ljudi vide druge oko sebe kako varaju, nisu toliko skloni korištenju strategija 'zaštite veze'. To su stvari poput izbjegavanja ljudi koji vas privlače ili namjernog traženja mana kako bi se učinili manje privlačnima.

Njihovi roditelji su imali afere

„Sjećam se da je moja mama vikala na tatu zbog varanja kad mi je bilo oko pet godina. Uvijek su se pomirili. Odrastao sam misleći da to rade svi muškarci“, priznaje jedan muškarac. Ako dolazite iz obitelji s poviješću afera, veliki je rizik da ste naučili da se to radi u vezama. Naša reakcija na prevaru roditelja ide na jedan od dva načina. Prezirete ljude koji varaju i provodite život pokušavajući ne postati poput njih (često u potpunosti izbjegavate veze ili razvijate teške probleme ljubomore). Ili, unatoč tome što varate, nosite sa stalnim strahom da ćete završiti poput uništenih roditelja tako što ćete postati 'moćniji'.

Ako će netko biti povrijeđen, a djeca roditelja koji su imali afere obično vjeruju da je to neizbježno, to ne morate biti vi. Nismo odgovorni za obitelj u kojoj smo rođeni. Ali, htjeli mi to ili ne, njihovo ponašanje utječe na nas cijeli život. Kultura također igra veliku ulogu u odlučivanju tko vara. U Francuskoj se na ljubavnike gleda kao na normalnu pojavu. U nekim mediteranskim kulturama normalno je da muškarci spavaju s mnogim ženama, iako su u braku

Njihov osobni sustav vrijednosti to dopušta

„Rađe bi trčala potpuno gola po ulici nego prevarila svog muža. Zavjetovala sam se da ću biti samo s njim i to je ono što činim“, rekla je jedna žena. Neki ljudi ostaju vjerni preminulim supružnicima desetljećima nakon njihove smrti. Drugi vjeruju da su afere opravdane pod određenim okolnostima, na primjer ako se zaljube u nekog drugog. Naši osobni sustavi vrijednosti uglavnom su formirani do našeg 18. rođendana. Hoćemo li biti lijeni ili pretjerano uspješni, visoko motivirani ili odugovlačiti, ljubazni ili okrutni, strpljivi ili brzi. Do tada smo također razvili uvjerenje o vjernosti. Mislite li da je afera normalna stvar ili smatrate monogamiju prirodnom – sve ćete to doznati do svoje punoljetnosti.

Imaju određene osobine ličnosti

„Ne sviđa mi se osjećaj da sam stvarno zaljubljen - osjećam se ranjivo. Bolje biti prvi koji će prevariti nego onaj koji je time uništen“, priznaje jedan muškarac. Prijašnja istraživanja pokazala su da nekoliko karakteristika ličnosti čini varanje vjerojatnijim. Ljudi s neurotičnim partnerima – oni koji imaju opću sklonost negativnim emocijama poput anksioznosti, depresije i sumnje u sebe – imaju veću vjerojatnost da će varati. Muškarci s narcisoidnim ženama također će vjerojatnije varati. Također, žene koje su izrazito ekstrovertirane – otvorene, društvene i energične – vjerojatnije će prevariti svoje muževe.

Što ste oboje religiozniji, manja je vjerojatnost da će itko izaći iz braka. Stilovi privrženosti također dolaze u obzir. Svi mi imamo određeni stil privrženosti, način na koji se odnosimo prema romantičnim partnerima, koji je formiran načinom na koji smo odgojeni i našim životnim iskustvima. Osobe s izbjegavajućim stilovima privrženosti – kojima je intimnost neugodna i ne žele ovisiti o drugima ili da drugi ovise o njima – varaju kako bi se distancirali od primarne veze.

Prolazite kroz težak period

„Imao sam vezu za jednu noć nakon velike svađe s djevojkom. Bio sam tako ljut na nju i uvjeren da smo gotovi. Nikad to ne bih napravio da se nismo posvađali“, kaže nevjerni muškarac. Neki ljudi varaju čak i kada su izuzetno sretni sa svojim partnerom, ali za većinu je vjerojatnije da će se to dogoditi kada stvari kod kuće nisu sjajne. Ako se neprestano svađate i partner ne zadovoljava vaše emocionalne ili seksualne potrebe, ta će vam privlačna kolegica biti još privlačnija. Čuvajte se nove 'prijateljice' o kojem vaš partner iznenada govori i oduševljava ga: možda imaju emocionalnu aferu koja prijeti da preraste u fizičku.

Puno piju ili uzimaju rekreativne droge

„Imam pravilo ograničenja dva pića ako izađem van bez partnera. To je jedini način na koji znam da ću se dobro ponašati“, rekla je jedna žena. Ne morate biti savjetnici za odnose da biste ovo shvatili. Veća je vjerojatnost da će partner koji puno pije odlutati u neki odnos zato što mu je narušeno rasuđivanje. Glupe stvari izgledaju kao sjajne ideje kada ste pijani. Vjerojatnije je da ćete podleći trenutnom zadovoljstvu, umjesto da razmislite o posljedicama svojih postupaka. Da ne spominjemo da patite od "pivskih naočala": ljudi koje obično ne biste dvaput pogledali, sada izgledaju neodoljivo.

Postoji razlog zašto droge za zabave kao što su Ecstasy ili 'Molly' (MDMA) imaju nadimak 'Ljubavne droge'. One mogu stvoriti intenzivne, opojne veze sa strancima u nekoliko minuta .Ovisnici o Coca-Coli također nisu od najvećeg povjerenja jer ovisnost izaziva narcisoidno ponašanje, osjećaj nadmoći i jaku seksualnu želju. Savršena mješavina za bujanje nevjere.

Dobro izgledaju

„Nisam imala nijedan slučaj da me netko odmjerio ili pokušao navesti da prevarim svog dečka. Lako mi je ostati vjerna. Moju vrlo privlačnu najbolju prijateljicu stalno napadaju. Drago mi je što nisam ona, da budem iskrena“, priznaje jedna žena. Vrlo privlačni ljudi ne samo da dobivaju puno pažnje, već im se stalno govori da izgledaju dobro. To znači da se njihovo samopoštovanje često temelji na izgledu, a ne na drugim trajnim kvalitetama poput osobnosti, inteligencije ili ljubaznosti. Zbog toga oni su podložniji prevari koja im je samo dokaz da su još uvijek fizički privlačni.

Puno putuju zbog posla

„Odsutan sam četiri od sedam dana tjedno. Izdržao sam nekoliko godina prije nego što sam radio ono što rade svi ostali u tvrtki, ali sada također imam dvije veze odjednom“, rekao je ovaj muškarac. Iskušenje. Prilika. Dosada. Čarobna trojka koja mami one koji inače ne bi varali. Dodajte seksualnu frustraciju i rizik se penje u nebo.

Rade u stresnoj struci

„Na poslu sam Bog jer svaki dan spašavam živote. Kod kuće sam samo muž. Zato kirurzi, koji bi trebali znati bolje, piju, puše i varaju. Pokušavamo pronaći tu ovisnost daleko od posla“, priznaje uspješni doktor. Ljudi u vrlo stresnim profesijama žive život na rubu i privučeni su uzbuđenjem afere. Za sve profesije, što više novca imate i što je viši vaš status, veća je vjerojatnost da ćete varati. Zašto? Imate više prilika (visoki prihodi obično znače večere nakon posla i putovanja), imate gotovinu za iznajmljivanje hotelskih soba i ugrađenu ispriku za kašnjenje ili odsustvo ('Ne bih zarađivao mnogo novaca da nisam stalno na mobitelu, dušo').

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!