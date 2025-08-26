Ove četiri greške ljudi najčešće rade pri uređenju doma: Evo kako ih izbjeći

Kada je riječ o uređenju doma, tada se mnogi ljudi pitaju trebaju li slijediti najnovije trendove ili se voditi isključivo vlastitim željama i potrebama. Dok jedni žele da njihov interijer izgleda moderno i u korak s vremenom, drugi radije biraju stil koji odražava njihovu osobnost i pruža im osjećaj ugode. Istina je da dom najbolje funkcionira kada je spoj praktičnosti, estetike i individualnog izraza jer, na kraju dana, najvažnije je da se u vlastitom prostoru osjećamo zaista "kao kod kuće". No, uređenja doma često može biti teže nego što zvuči jer se nerijetko pretvori u puno veći izazov nego što ste u početku očekivali.

Da bi pomogla ljudima, dizajnerica interijera Harriet Kingdon podijelila je svoje najbolje savjete o tome kako urediti svoj dom. Polazeći od uvjerenja da bi lijepo uređen dom trebao biti dostupan svima, Harriet je u videu na TikToku podijelila četiri pogreške koje ljudi često rade prilikom uređenja svojih domova, piše Daily Express. "Već tri godine radim kao dizajnerica interijera i ove četiri stvari me i dalje iznenađuju", napisala je na početku videa. U opisu videa objasnila je različite pogreške te jednostavne načine na koje ih možete ispraviti.

1. Ostavljanje hodnika običnim i bijelim: Prva na njezinu popisu je prostorija koja ostavlja prvi dojam vašeg doma, a to je hodnik. Budući da su hodnici najčešće uski, mnogi ljudi ne znaju kako ih urediti pa ih ostavljaju potpuno praznima što Kingdon smatra velikom štetom. "Obojite vrata, lajsne ili čak strop da biste ga učinili posebnim", poručila je.

2. Obične spavaće sobe: Kingdon se zatim požalila na ljude koji ostavljaju svoje spavaće sobe obične i bez ukrasa. "Žao mi je, ali obična posteljina i nedostatak umjetnina jednostavno su dosadni. U toj prostoriji provodite pola svog života, pa učinite da odražava vas same", rekla je.

Ovu "grešku" možete ispraviti tako što ćete nabaviti zanimljivi set posteljine ili dodati ukrasne jastuke i prekrivače na krevet da biste ga učinili zanimljivijim. Slično tome, mogli biste staviti i fotografije ili umjetnička djela na zidove da biste ih učinili manje običnima.

3. Zidne galerije su 'pogrešno izvedene': Ako odlučite ukrasiti zidove slikama i fotografijama, zidne galerije posljednjih su godina postale popularan način. Sve što trebate učiniti je odabrati različita umjetnička djela i objesiti ih zajedno na isti zid. Međutim, dizajnerica interijera je upozorila da trebate dvaput provjeriti gdje ih postavljate da ne biste uništili efekt.

#inspohome #neutralhomedecor #homedecor #homeinspo #interiordecor #interior ♬ Meridian - ODESZA @hlkinteriors 1. How many people leave their hallways plain white..It’s the first impression of your home! Paint the doors, skirting, or even the ceiling to make it interesting. 2. Bedrooms with zero personality..Sorry, but plain bedding and no artwork is just boring. You spend half your life in there, make it feel like you. 3. Gallery walls done wrong...Artwork hung too high or too far apart kills the effect. Keep it at eye level and tight together for impact. 4. So many homes still don’t use dimmable lighting..Mood matters! Not every moment calls for a full blast of brightness. Do you agree with these or are there any your want to disagree with 🤭 #interiordesign

"Umjetnička djela obješena previsoko ili predaleko jedna od druge uništavaju efekt. Držite ih u visini očiju i blizu jedna drugoj za maksimalan dojam", savjetovala je.

4. Nepostojanje svjetala s mogućnošću prigušivanja: Mnogi ljudi možda ne shvaćaju koliko je prava vrsta rasvjete važna za dom. Iako je jarko stropno svjetlo dobro kad treba očistiti prostoriju, ono postaje prejako i "uništava ugođaj" kad želite ugodnu večer kod kuće.

Zbog toga Kingdon nije mogla vjerovati da mnogi nemaju rasvjetna tijela s mogućnošću prigušivanja, što bi lako riješilo problem. "Mnogo domova još uvijek nema svjetla s mogućnošću prigušivanja. Ugođaj je važan! Nije svaki trenutak za maksimalnu svjetlost", zaključila je.