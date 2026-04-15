Leptiri, pčele i vile

Ovaj prekrasni cvijet privlači leptire, a trebate ga posaditi što prije

Ako posadite ovaj cvijet, vaš će vrt biti pun šarenih leptira.

Influencerica i ljubiteljica vrtlarstva Amy Chapman, poznata na društvenim mrežama kao „In The Cottage Garden”, podijelila je objavu u kojoj ističe jedan nezahtjevan cvijet koji privlači leptire i ostale oprašivače. U svom videu Amy je potaknula pratitelje da posade rani jaglac kako bi oprašivačima, poput leptira i pčela, osigurali ključan izvor hrane. Iako mnogi nisu obožavatelji kukaca, pogotovo onih sa žalcima, pčele su iznimno važne za ekosustav, bioraznolikost te, vjerovali ili ne, globalnu sigurnost hrane jer oprašuju trećinu hrane koju konzumiramo. Bez pčela i drugih oprašivača, koliko god vam njihovo zujanje ponekad smetalo, svijet ne bi funkcionirao. Bez obzira na to koliko inače ne volite kukce, prizor šarenih leptira oduševit će svakoga. Upravo zato važno je saditi cvijeće u kojem će oni uživati, prenosi Mirror.

Tijekom početka proljetne sezone rasta izvori hrane još su uvijek oskudni, pa im je potrebno malo pomoći. Jedan od najjednostavnijih načina jest stvaranje prostora ispunjenog cvijećem bogatim nektarom i peludom. „Ako ovog mjeseca posadite samo jednu biljku u vrtu, neka to budu jaglaci. Ovi skromni cvjetovi ključni su izvor nektara u ranom proljeću i pružaju važnu hranu za kukce poput leptira žutca, male kornjačevine pa čak i muha cvjetara.”

Stručnjakinja predlaže da u svoj vrt dodate kombinaciju jaglaca, slatkih ljubičica, vrijeska i plućnjaka kako biste stvorili pravu oazu za oprašivače. Osim što je odličan izvor hrane, stara narodna vjerovanja tvrde da će se osobi koja pojede jaglac ukazati vile. Pa ako uz leptire i pčele želite ugledati i vile, možda je pravo vrijeme da posadite ovu biljku. „Jaglaci su široko dostupni i vrlo jednostavni za uzgoj. Pa zašto ih ne biste posadili u svom vrtu, možda čak ugledate i vile”, zaključila je Amy.
