ZABRINJAVAJUĆI PODACI

Gotovo polovica muškaraca ne zna prepoznati rak testisa: Jedan simptom se često ignorira

VL
Autor
Ana Hajduk
14.04.2026.
u 11:25

Nova studija otkrila je poražavajuću statistiku o svijesti muškaraca o raku testisa, jednoj od najčešćih zloćudnih bolesti kod mlađe populacije. Čak i kada primijete promjene, mnogi zbog srama i straha odgađaju odlazak liječniku, što može imati kobne posljedice.

Unatoč tome što je rak testisa jedan od najčešćih zloćudnih tumora kod mlađih muškaraca, čini se da ga i dalje prati velika stigma. Iako postoje brojne kampanje i reklame o ovoj bolesti,mnogi i dalje teško govore o onome što se događa "tamo dolje". U Hrvatskoj su 2022. godine od raka testisa oboljela 222 muškarca, a iako je stopa izlječivosti viša od 95 posto ako se otkrije rano, ključno je na vrijeme prepoznati znakove za uzbunu.

Jedna revolucionarna studija sada je otkrila kako gotovo polovica muškaraca nije svjesna simptoma raka testisa. Prema zdravstvenim stručnjacima, glavni simptomi mogu se primijetiti kod kuće, a uključuju bezbolnu kvržicu ili oticanje jednog testisa, osjećaj težine u mošnjama te tupu bol u donjem dijelu trbuha ili preponama. Također, svaka promjena u veličini ili obliku testisa, kao i osjećaj da je postao tvrđi na dodir, znak je da se trebate obratiti liječniku, prenosi LADBible.

Simptomi, međutim, nisu ograničeni samo na područje testisa. Drugi znakovi na koje treba obratiti pažnju mogu uključivati bol u leđima ili trbuhu, gubitak težine bez očitog razloga, uporan kašalj, otežano disanje ili gutanje te bolne ili natečene grudi. Opasnost kod raka leži u tome što se može brzo proširiti ako se ne liječi. 

Istraživanje koje je provela zaklada OddBalls otkrilo je da više od polovice (53 posto) muškaraca u Britaniji ne provjerava redovito svoje testise, dok 40 posto njih priznaje da se ne bi osjećalo sigurno u prepoznavanju ključnih simptoma. Ono što još više zabrinjava jest da bi jedan od pet muškaraca (21 posto) potražio liječničku pomoć tek ako simptomi ne bi nestali sami od sebe, a nevjerojatnih 68 posto njih priznaje da bi ih strah ili sram mogli spriječiti da odmah odu liječniku opće prakse ako pronađu nešto neobično.

Kieran Kelly, direktor zaklade The OddBalls, istaknuo je ozbiljnost situacije. "Svake godine u Ujedinjenom Kraljevstvu više od dvije tisuće muškaraca dobije dijagnozu raka testisa. Stvarnost je da je bolest, kada se otkrije rano, vrlo izlječiva - ali naše istraživanje pokazuje da se previše muškaraca još uvijek ne pregledava ili ne zna što tražiti", rekao je. Kelly je dodao i slikovitu usporedbu: "Prave kraljevske dragulje štitimo naoružanim čuvarima i neprobojnim staklom - mi samo molimo muškarce da svojima posvete 30 sekundi pažnje pod tušem. To bi im moglo spasiti život."

Stručnjaci naglašavaju da je redoviti mjesečni samopregled ključan za rano otkrivanje. Zaklada OddBalls preporučuje muškarcima da jednom mjesečno, najbolje nakon tuširanja toplom vodom kada je koža mošnji opuštena, nježno prođu prstima preko svakog testisa kako bi provjerili postoje li promjene u veličini, obliku ili teksturi. Inicijative poput globalnog pokreta "Movember" ili regionalne kampanje "Provjeri loptice" također potiču muškarce na redovite samopreglede i otvoren razgovor o muškom zdravlju.

muškarci bolest karcinom rak testisa rak

