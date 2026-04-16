Savjeti stručnjaka

Sjedite cijeli dan? Ova jednostavna 10-minutna vježba ublažava bolove u leđima

VL
Autor
Stephany Domitrović
16.04.2026.
u 15:30

Istraživanja pokazuju da četvrtina svjetske populacije ima problema s bolovima u leđima. U današnje vrijeme većinu dana, osobito radnog, provodimo u sjedećem položaju. Kako vaša leđa zbog toga ne bi plaćala cijenu, isprobajte ovu jednostavnu i brzu vježbu.

Prema dr. Marini Banović, spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, najčešći bolovi na koje se Hrvati žale, njih više od 70 %, upravo su bolovi u leđima, naglasila je u razgovoru za portal Živim. Poznati osteopat James Davies tvrdi da do većine tih bolova dolazi zbog čestog sjedenja i manjka fizičke aktivnosti. Davies u svojoj knjizi Back in Ten navodi 10-minutnu metodu vježbi kojom možete poboljšati svoje zdravlje i smanjiti bolove u leđima.

„Većina bolova u leđima koje vidim povezana je s načinom života, blaga je i lako rješiva – susrećem se s tim svaki dan u ordinaciji“, rekao je za Metro. S obzirom na to da je većina njegovih pacijenata imala problema s bolovima u leđima prouzročenima sjedilačkim načinom života, James je razvio metodu kojom ćete ublažiti bolove u leđima. Već nakon 10 dana osjetit ćete razliku, tvrdi stručnjak. Trebate izdvojiti samo 10 minuta iz svog dana, a leđa će vam vrlo brzo biti zahvalna. „Imam samo dvije ruke, ne mogu pomoći svima. Htio sam ljudima dati opciju da si sami pomognu.“

Naravno, prije nego što isprobate ovu 10-minutnu metodu ublažavanja bolova u leđima, važno je znati da intenzivni bolovi zahtijevaju stručnu medicinsku pomoć. „Ova metoda namijenjena je blagim do umjerenim bolovima povezanima sa stilom života. Ako je bol 8 od 10 ili jača, ili vas sprječava u kretanju, obavezno se javite liječniku. Ako imate utrnulost, trnce, slabost ili bol koja se širi niz nogu, nemojte to ignorirati. Ako dođe do gubitka kontrole nad mokraćnim mjehurom ili crijevima, ili utrnulosti u području zdjelice, riječ je o hitnom stanju. Ako je bol nastala nakon pada ili ozljede, ili se pogoršava i ne prolazi, obratite se stručnjaku.“ Bol i zatezanje u leđima jedni su od najučestalijih bolova, a najčešće su rezultat predugog sjedenja i manjka kretanja.

  • 3 minute kretanja: Lezite na leđa, jedno koljeno privucite prema prsima, a zatim i drugo. Zatim rotirajte koljena lijevo-desno. Ovako ćete smanjiti osjećaj ukočenosti u leđima.
  • 2 minute odmora: Nakon ove vježbe ostanite u ležećem položaju, ali noge podignite na stolicu ili privucite oba koljena na prsa. Opustite se i lagano dišite.
  • 3 minute vježbanja: Stanite na sve četiri i paralelno podižite suprotnu ruku i nogu. Na ovaj način jačate kralježnicu, koja će već nakon 10 dana biti snažnija i izdržljivija.
  • 2 minute odmora: Opustite se dvije minute masirajući donji dio leđa. Polako i kontrolirano dišite kako biste smanjili napetost u tom dijelu tijela. Nakon samo 10 dana trebali biste osjetiti razliku u bolovima.

Većina bolova u leđima ne nastaje odjednom, već se razvija kroz loše navike i nedostatak kretanja, zbog čega je prevencija pola posla. „Prije svega, krećite se svaki dan. Leđa su stvorena za kretanje. Najveći problem koji vidim je dugo zadržavanje u istom položaju – za stolom, na kauču ili u autu. Ne trebate naporan trening – dovoljno je ustati, prošetati, istegnuti se i redovito mijenjati položaj. Ne radi se samo o leđima. Gluteusi, trup i kukovi daju potporu kralježnici. Ako su slabi, leđa preuzimaju previše opterećenja.“
Ključne riječi
jednostavna tjelovježba 10-minutna metoda ublažavanja bolova Back in Ten James Davies bolovi u leđima

