Jedinstveni čaj obogaćen prirodnim vitaminom C iz acerole izlazi iz šalice i ulazi u bocu

Funkcionalna pića već su postala standard na tržištu, ali funkcionalni čaj u gotovom, „on-the-go“ formatu tek dolazi. Upravo na tom spoju poznatog i novog razvijen je Jana funkcionalni čaj s okusom šipka - inovacija koja poznati okus, uz dodanu vrijednost, premješta u praktičan format spreman za konzumaciju u pokretu.

Razvijen u sklopu razvojno-inovacijskog projekta IRI2, sufinanciranog sredstvima Europske unije, ovaj proizvod poznate navike prebacuje u novi kontekst i prilagođava ih današnjem ritmu života i potrebama koje on donosi.

Okus šipka pritom nije slučajan izbor. Riječ je o jednom od onih okusa koji imaju gotovo generacijsku memoriju - poznat, blag i već prihvaćen. Ono što ga ovdje razlikuje jest dodatna funkcionalna vrijednost: prirodni vitamin C iz acerole koji doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sustava. Acerola je tropska biljka čiji su plodovi jedan od najbogatijih prirodnih izvora vitamina C na svijetu. Upravo je ovakav način njegove primjene novost na našem tržištu.

Jana funkcionalni čaj kreiran je bez dodanog šećera, bez konzervansa i s prirodnim bojama i aromama što ga čini pravim izborom za one koji žele zdraviji i prirodniji izbor za osvježenje.

Foto: Jana

„Nismo htjeli komplicirati. Ideja je bila uzeti nešto što ljudi već vole i razumiju te mu dati jasnu dodanu vrijednost. Funkcionalni čaj u ovom obliku nije bio dostupan na našem tržištu. Tu smo vidjeli prostor. Uz okus koji vole dati našim potrošačima i dodatni benefit koji traže, a prirodni vitamin C iz acerole je upravo ono što čini razliku. Drago mi je da je našu inovaciju prepoznala i Europska unija te nam dala dodatni vjetar u leđa.“, kaže Sandy Lovković, direktorica razvoja i istraživanja Jamnice plus.

Jana funkcionalni čaj dolazi u boci od pola litre, izrađenoj od 100 % reciklirane plastike (rPET), što dodatno prati smjer prema održivijim rješenjima u kojem se industrija sve brže kreće.

Vizualni izgled Jana funkcionalnog čaja pritom ne pokušava nadglasati sadržaj, nego ga pratiti.

„Htjeli smo da dizajn boce odražava karakter proizvoda - lagan, prirodan i nenametljiv. Listovi i šipak kao motivi dolaze vrlo suptilno, s bocom u nježnim ružičastim tonovima. Ideja nije bila vrištati s police, nego privući pažnju na drugačiji način - smireno, ali jasno.“, objašnjava brand manager Marko Lapaine.

U trenutku kada tržište traži proizvode s jasnom svrhom, ovaj dolazi kao logičan, ali dosad neiskorišten iskorak - funkcionalni čaj u formatu koji odgovara svakodnevici. Upravo u toj interpretaciji leži njegova snaga i potencijal da brzo pronađe svoje mjesto među potrošačima.