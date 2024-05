Ova uobičajena navika, koju mnogi rade prije spavanja, mogla bi vam uništiti vezu

Krevet je svetinja. Mjesto gdje spavate, gdje se događa ‘magija’ i gdje tijekom ‘lijenog vikenda’ provodite najviše vremena. Ali, to ne bi trebalo biti mjesto gdje vi i vaš partner ignorirate jedno drugo i buljite u svoje telefone. Ovaj fenomen stručnjaci nazivaju ‘paralelno skrolanje’ i mogao bi uništiti vašu vezu, piše HuffPost.

U studiji Sveučilišta Baylor iz 2017. na 143 osobe u romantičnim vezama, 70% sudionika reklo je da se mobiteli ‘ponekad’, ‘često’, ‘vrlo često’ ili ‘stalno’ miješaju u njihove interakcije s partnerima. Tracy Ross, terapeutkinja za parove i obitelj, rekla je da je teško zamisliti par koji svoje telefone ne smatra neželjenom trećom stranom u svojoj vezi.

‘Mnogi parovi s kojima radim žale se da im je partner stalno na telefonu, rastrojen i da je teško privući njihovu pozornost’, rekla je, ‘Iako je potreba za opuštanjem na kraju dana potpuno razumljiva, teško je poreći štetu koju može nanijeti vezi’.

Provođenje vremena na mobitelima znači usmjeravanje fokusa i energije na drugo mjesto, a za mnoge zaposlene parove postoji tako malo vremena za povezivanje bez ometanja. ‘Vrijeme za spavanje je jedno od njih, tako da propuštate priliku za time’, rekla je Ross, ‘Paralelno skrolanje– ili samo općenito korištenje telefona – sprječava dijeljenje iskustava, osjećaja i briga, stvarajući više odvojenosti, što je suprotno od povezanosti’.

Ovo nije dobro ni za vaš seksualni život jer skrolanje po mobitelu ‘ubojice’ su intime. ‘U osnovi smanjujete šanse za intimnost i privrženost, ili samo općenito druženje sa svojim partnerom’, rekla je Ross, ‘Povezanost je ključna za snažnu vezu - i mora se događati redovito kako bi par napredovao’.

Naravno, ako su povezanost, intimnost i toplina u vezi jaki, paralelno skrolanje na kraju dana nije nužno loša stvar. ‘Ako imate čvrste osnove, to neće ni poboljšati ni uništiti vašu vezu’, rekla je psihoterapeutkinja Aimee Hartstein, ‘Sviđalo se to nama ili ne, naši su mobiteli stalno uz nas i teško da ih neki par neće pogledati cijelu večer. To je način na koji ljudi dobivaju vijesti, razgovaraju s prijateljima i zabavljaju se. Ako je par sretan u vezi, to im vjerojatno nije problem’.

Ali, čak i relativno sretni, zadovoljni parovi kažu da ravnoteža između poslovnog i privatnog života može biti teška te da nikada ne škodi poraditi na vremenu provedenom na mobitelu. Za parove koji žele ograničiti ili prestati s paralelnim skrolanjem u krevetu, Hartstein i drugi stručnjaci imaju savjet.

Uspostavite neka pravila oko korištenja telefona: S obzirom na sate koje provodimo na našim telefonima, svima bi nam dobro došlo malo odmora tu i tamo. Prelazak na ‘ne smetaj’ način rada može biti upravo ono što vam treba. ‘Nešto što je pomoglo mom partneru i meni je implementacija pravila bez korištenja mobitela kada jedemo večeru, dok smo na spojevima i kada smo u automobilu, bez obzira na to tko vozi’, rekla je stručnjakinja za veze Fabiola Wong.

Također možete pokušati biti bez telefona jednu večer tijekom radnih dana ili vikendom, predložila je Hartstein: ‘To u početku može biti malo teško, ali definitivno može dovesti do većeg povezivanja i uživanja jedno u drugom’.

Zajedno raspravite o svojim navikama prije spavanja: Ako legnete u krevet otprilike u isto vrijeme i nađete se kako se skrolate jedno pored drugoga - zastanite, razmislite i istaknite to - ne na optužujući način, već na znatiželjan, zaigran način. ‘Upitajte se: Želimo li nastaviti skrolate?’, rekla je Ross, ‘Možda možemo pronaći nešto što ćemo raditi zajedno? A možda bismo mogli nakratko pustiti mobitele’.

Zapitajte se koristite li mobitel kako biste izbjegli partnera: Ako ste stalno na mobitelu prije spavanja, razmislite zašto bi to moglo biti i ima li to ikakve veze s vašim partnerom. ‘Zapitajte se koristite li telefon kako biste izbjegli svog partnera - i ako da, zašto je to tako’, kaže Ross, ‘Navike imaju tendenciju zadržati se. Ako ih aktivno ne pokušamo promijeniti, one ostaju u nama’.

Hartstein također smatra da se pritužbe na paralelno skrolanje često odnose na druge stvari, napominjući kako se mnogo ljudi udubljuje u svoje telefone kako bi izbjegli dublje probleme. ‘Ako je par distanciran ili ljut jedno na drugo, jedno ili oboje će optužiti drugoga da je cijelo vrijeme na mobitelu’, rekla je, ‘To obično znači da postoje i dublji problemi. Odlaganjem telefona i provođenjem vremena u međusobnom razgovoru vjerojatno ćete otkriti što se još događa’.

Zamijenite paralelno skrolanje s ‘paralelnom igrom’: ‘Paralelna igra’ općenito se odnosi na to kako se mala djeca zajedno igraju neovisno jedno o drugome, ali posljednjih se godina mnogo govori o tome kako parovi i prijatelji također mogu imati koristi od toga. Ključ paralelne igre je da ne ignorirate jedni druge u potpunosti, kao što možda radite ako paralelno skrolate. Prigrlite paralelnu igru ​​s upotrebom telefona tako da uključite svog partnera u ono što gledate.

‘Ljudima je često bolje dok skrolaju u u krevetu kada dijele s drugima ono što rade’, rekla je Hartstein, ‘Ako jedno drugome čitate dijelove vijesti ili si pokazujete smiješne memeove kućnih ljubimaca, tada i dalje skrolate, ali se i povezujete jedno s drugim. To je cilj’.

