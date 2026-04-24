Ova naizgled bezazlena navika mogla bi ugroziti zdravlje vaših ukućana: Opasnija je nego što mislite

Najnovija istraživanja tvrtki HelloFresh i Scrub Daddy pokazuju da 65 % amaterskih kuhara liže kuhaču koju kasnije vraćaju u lonac. Velika većina ovu nehigijensku naviku smatra bezopasnom jer „visoke temperature kuhanja ubijaju sve klice“, ali to nije uvijek istina. Mimi Morley, profesionalna kuharica za HelloFresh, upozorava da se ne mogu sve štetne tvari uništiti kuhanjem na visokim temperaturama jer neke bakterije proizvode toksine i spore koje su otporne na toplinu. Vraćanjem kuhače u jelo nakon kušanja unosite bakterije iz svojih usta u hranu. Ako to radite u nekoliko navrata, rizik kontaminacije znatno raste, prenosi Metro.

„Naša usta prirodno sadrže mikrobe, što je uglavnom u redu za nas same, ali manje idealno kada ih dijelimo s drugima ili kad se hrana sprema za kasnije. A budući da sastojci poput sirovih jaja ili brašna ponekad već mogu sadržavati bakterije poput salmonele ili E. coli, najbolje je ne dodavati ništa dodatno u smjesu, koliko god sirovo tijesto za brownieje ili kekse bilo ukusno!“ U profesionalnim kuhinjama za svako kušanje hrane koristi se nova žlica. Tako se kuhari osiguravaju da je hrana svježa i sigurna za goste.

Korištenjem istih žlica ili kuhača koje ste lizali, čak i kad mislite da ste potpuno zdravi, možete širiti klice koje uzrokuju viruse i infekcije. U razdoblju inkubacije možete širiti bolesti, a ne imati nikakve simptome. „Budući da ne možete biti sigurni da je jelo zagrijano ravnomjerno ili dovoljno dugo da se unište sve klice, nije sigurno oslanjati se na kuhanje da ‘poništi’ kontaminaciju nastalu kušanjem istom žlicom.

Iako visoke temperature mogu smanjiti broj mnogih bakterija, to ovisi o tome jesu li i vrijeme i temperatura bili ravnomjerno raspoređeni i dovoljni u cijelom jelu, a to kod kućnog kuhanja nije uvijek dosljedno.“ Iako je kušanje vrlo važan dio kuhanja, važno je održavati osnovnu kuhinjsku higijenu. Osim čestog pranja ruku tijekom kuhanja, važno je i koristiti čist kuhinjski pribor kako bi se smanjila mogućnost prijenosa bolesti. „Za dobru higijenu hrane najbolje je izbjegavati dvostruko umakanje i umjesto toga koristiti čistu žlicu svaki put kad kušate“, zaključila je Morley.