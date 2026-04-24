Stručnjaci upozoravaju: Tradicija momačke večeri mogla bi uništiti vaš brak

Dio mladoženja na momačku večer gleda kao na zadnju priliku da iskuse kako je to biti slobodan muškarac, ali stručnjaci upozoravaju da bi vas takvo razmišljanje moglo učiniti vječnim neženjom. Iako mladoženje danas češće biraju prikladnije aktivnosti za svoju momačku večer, poput paintballa ili kartinga, čak 22 % njih i dalje organizira zabave koje uključuju striptizete, prenosi Metro.

Courtney Boyer, stručnjakinja za romantične odnose, tvrdi da odlazak u strip klub nije nužno automatski znak za uzbunu, ali želja za takvim vrstama seksualizirane zabave može signalizirati nevolju. „Sama tradicija momačke večeri nije problem, ali zastarjeli stavovi jesu. Ako se to predstavlja kao ‘posljednji provod’, taj mentalitet više zabrinjava nego sama lokacija. Slaviti brak ponašajući se kao samac šalje zbunjujuću poruku. Zdrava veza ne treba ‘oproštajnu turneju’ od samačkog ponašanja. Brak nije gubitak slobode, nego svjesna obveza.” Brak je svjesna odluka na koju se obvezuju oba partnera i ne bi trebala uključivati opraštanje od samačkog života i njegovo slavljenje jer se na taj način šalje zbunjujuća poruka. Poštovanje i otvorena komunikacija nužni su za dobar brak, a momačke večeri mogu biti dobar pokazatelj toga kako vas vaš partner vidi, odnosno poštuje li vaše granice i smatra li vas jednako bitnim u tom odnosu.

Neugodno iskustvo s momačkom večeri svoga zaručnika podijelila je i jedna korisnica platforme Reddit. Buduća mladenka priznala je da čak razmišlja o tome da otkaže vjenčanje nakon što joj je partner lagao o planovima za momačku večer. Iako su se dogovorili da na zabavama neće biti striptizera ni striptizeta, potencijalno bivši zaručnik ipak je otišao u striptiz klub. „Osjećam se glupo. Mislim da djela govore više od riječi i ulaziti sada u brak s njim nije mi razumno.” Iako neki ovakvu reakciju smatraju pretjeranom, terapeutkinja Roya Royle objasnila je da takvim ponašanjem budući mladoženje pokazuju manjak poštovanja prema svojim partnericama.

„Mnoge žene osjećaju tjeskobu oko momačkih večeri, često zato što postoji neizgovorena kultura ‘ne pitaj, ne govori’. Takva dvosmislenost može narušiti povjerenje prije nego brak uopće počne”, objašnjava. „Da je ova žena moja klijentica, naglasila bih važnost poštivanja njezine autonomije i iskustva. To znači da ne bih umanjivala njezine osjećaje niti nametala vlastite vrijednosti, nego bih njezin osjećaj tjeskobe ili poniženja shvatila ozbiljno.”