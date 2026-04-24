Brzo i fino

RECEPT DANA Mekane kiflice kao iz pekare: Jednostavan recept koji morate isprobati

Mekane kiflice
Stephany Domitrović
24.04.2026.
u 09:30

U ove kiflice dodaje se jedan sastojak koji im daje posebnu mekoću. Zbog toga ostaju mekane i nakon što se ohlade, a priprema je brza i jednostavna.

Postoje recepti koji se brzo zaborave, ali i oni koji se godinama dijele među ljubiteljima domaće kuhinje. Jedan takav podijelio je internetski kuhar Saša iz Sašine kuhinje, koji je u videu pokazao kako pripremiti iznimno mekane kiflice s dodatkom prethodno napravljenog i ohlađenog pire krumpira u tijestu. U videu objašnjava da je recept vrlo jednostavan i da ne zahtijeva puno sastojaka, a rezultat su mekane kiflice kojima je jako teško odoljeti.


Sastojci:

  • 300 g glatkog brašna
  • 1 žličica soli
  • 1 vrećica suhog kvasca
  • 1 dl mlakog mlijeka
  • 4 žlice ulja
  • 200 g ohlađenog pire krumpira

Priprema: U zdjelu se stave brašno, sol i suhi kvasac. Zatim se dodaju mlako mlijeko, ulje i ohlađeni pire krumpir. Smjesa se mijesi oko dvije minute, dok se ne dobije mekano i homogeno tijesto. Nakon toga tijesto se pokrije kuhinjskom krpom i ostavi na toplom mjestu oko pola sata kako bi se podiglo. Kada tijesto naraste, oblikuju se kiflice, premažu jajem i pospu sezamom. Nakon toga kiflice se slažu na lim obložen papirom za pečenje i peku 12 minuta na 200 °C u prethodno zagrijanoj pećnici. Zahvaljujući dodatku krumpira u tijestu, kiflice ostaju mekane i nakon hlađenja, zbog čega je i ovaj recept postao popularan među ljubiteljima domaće kuhinje.
