SLAVLJE

"Mame kod Lane" slave tri godine – uz tortu, koktele i pitanja iz šešira!

Foto: Bojan Zibar
24.04.2026.
u 16:07

Tri godine. Više od 70 epizoda. Zajednica koja svaki dan raste.

Podcast "Mame kod Lane" – jedan od najgledanijih hrvatskih roditeljskih podcasta s 14,2 milijuna pregleda i više od 150.000 pratitelja na YouTubeu, Instagramu i TikToku – obilježio je treći rođendan onako kako i živi: stvarno, blisko i iskreno.

Foto: Bojan Zibar

Umjesto crvenog tepiha i protokola, u zagrebačkom Salonu 6 slavlje je izgledalo kao susret starih prijatelja. Torta, kolači, kava i signature koktel "Dadilja" postavili su ton: nema formalnosti, ima samo dobrog raspoloženja. Uz autoricu i voditeljicu Lanu i producenta podcasta, njenog supruga Sinišu, rođendansko slavlje ispunili su uzvanici koji su za MKL zajednicu daleko više od samo poznatih lica – to su mame i tate koji su u MKL podcastu podijelili svoja najautentičnija roditeljska iskustva. Prisutni su bili Lejla Filipović, Meri Goldašić, Mario Petreković, Ivan Šarić, Sonja Kovač, Marina Matić i brojni drugi prijatelji i partneri podcasta.

Foto: Bojan Zibar

Središnji trenutak programa bio je "Brunch razgovor s tri mame" – panel kakav rijetko viđate. Bez unaprijed dogovorenih odgovora i bez sigurne zone. Korana Gvozdić, Tina Biloglav i Ana Gruica odgovarale su na pitanja izvučena iz šešira – i to ona ozbiljna ali i ona koja su izazivala smijeh do suza. Upravo ta nepredvidivost stvorila je ono što se ne može inscenirati: pravi razgovor. Onakav kakav "Mame kod Lane" stvara za svoju publiku od prvog dana.

Foto: Bojan Zibar

Atmosferu su upotpunili pažljivo odabrani detalji: prostor su krasili prekrasni cvjetni aranžmani DBLOOM cvjećarne, a gosti su se osvježavali signature koktelom "Dadilja" u izvedbi Peaches & Cream, tortom iz Neka jedu kolače, toplom šalicom Anamarija kave i Cedevita vitaminskom vodom. Za brigu o ljepoti i njezi kože pobrinuo se La Roche-Posay, dugogodišnji partner podcasta.

Foto: Bojan Zibar

Iza projekta stoji glumica Lana Gojak Bajt, javnosti poznata po seriji Ne daj se, Nina, koja je vlastito iskustvo majčinstva – s njegovim neprospavanim noćima, nesigurnostima i neočekivanim radostima – pretočila u format koji mijenja način na koji govorimo o roditeljstvu u Hrvatskoj. Uz nju, od samih početaka stoji suprug Siniša Bajt kao producent i kreativni direktor koji projektu daje produkcijsku okosnicu. Tri su godine tek početak!

