Znate li koliko jaja ide u palačinke? Zbog ove greške ispadaju gumaste, a rješenje je tako jednostavno!

Malo je stvari koje mogu pokvariti raspoloženje kao očekivanje hrpe slasnih palačinki, a umjesto toga dobijete nešto što više nalikuje gumi. Trebale bi biti lagane, prozračne i savitljive, no nerijetko ispadnu žilave i teške za žvakanje. Ova česta pogreška može biti frustrirajuća, pogotovo kada želite pripremiti savršen doručak ili večeru. Iako mnogi krivca traže u vrsti brašna ili tehnici pečenja, istina je često skrivena u najosnovnijem omjeru sastojaka, a glavni uzrok najčešće je pogrešan broj jaja.

Kako biste izbjegli sve buduće neuspjehe, najbolje je zapamtiti sasvim jednostavnu formulu oko koje se slažu iskusni kuhari: na pola litre mlijeka idu točno dva jaja. Upravo taj omjer daje savršenu ravnotežu između elastičnosti koju jaje pruža i mekoće koju osigurava tekućina. S ovom formulom smjesa će se lijepo i ravnomjerno razlijevati po tavi, a palačinke će ostati tanke, savitljive i neće pucati pri motanju, neovisno o tome punite li ih džemom, čokoladnim namazom ili sirom.

Najčešća pogreška koja dovodi do gumenastih palačinki je dodavanje previše jaja u smjesu. U želji da smjesa bude "bogatija", mnogi će na pola litre mlijeka dodati tri ili čak četiri jaja, no time se postiže suprotan učinak. Prevelika količina bjelančevina iz jaja rezultirat će palačinkama koje su previše čvrste, žilave i gube onu finu, nježnu teksturu. S druge strane, ako štedite na jajima i stavite samo jedno, smjesa neće imati dovoljno strukture za povezivanje sastojaka. Takve palačinke bit će krhke, teško će se okretati u tavi i vrlo će se lako raspadati.

Naravno, uz idealan broj jaja, za uspjeh su presudni i ostali sastojci. Na spomenuti omjer od pola litre mlijeka i dva jaja preporučuje se dodati oko 300 grama glatkog brašna. Kako biste izbjegli grudice i dobili što prozračniju smjesu, brašno je uvijek pametno prethodno prosijati. Također, mali trik za postizanje još laganije i rupičaste strukture jest zamjena dijela mlijeka mineralnom vodom. Mjehurići iz mineralne vode djelovat će kao prirodni podizač i dati palačinkama dodatnu lakoću. Kako piše Cooking Classy, u smjesu je dobro dodati i malo masnoće, poput žlice ulja ili otopljenog maslaca, što će doprinijeti mekoći i spriječiti lijepljenje za tavu.

Jedan od najvažnijih, a često zanemarenih koraka u pripremi jest odmaranje smjese. Nakon što ste sjedinili sve sastojke, ključno je pokriti zdjelu i ostaviti smjesu da odstoji barem 15 do 30 minuta na sobnoj temperaturi. Ovaj kratki predah omogućuje glutenu u brašnu da se opusti, a škrobu da u potpunosti upije tekućinu. Rezultat je homogenija i glađa smjesa koja će dati znatno mekše i elastičnije palačinke. Preskakanje ovog koraka može dovesti do žilavije teksture jer gluten ostaje napet.

Temperatura pečenja igra jednako važnu ulogu. Tavu je potrebno dobro zagrijati na srednje jakoj vatri prije ulijevanja prve smjese. Ako je tava prevruća, vanjski dio palačinke će prebrzo zagorjeti, dok će unutrašnjost ostati sirova i gnjecava. S druge strane, ako tava nije dovoljno zagrijana, palačinke će se dugo peći, upiti previše masnoće te postati blijede i suhe. Najbolji test je kapnuti nekoliko kapi vode na tavu; ako počnu cvrčati i odmah ispare, temperatura je idealna. Koristite tavu s neprianjajućim dnom i za svaku palačinku dodajte tek kap ulja kako biste izbjegli prženje umjesto pečenja.

Držeći se zlatne formule od dva jaja, pazeći na odmaranje smjese i pravilnu temperaturu pečenja, izbjeći ćete najčešće zamke i svaki put pripremiti savršene palačinke. Više nema potrebe za eksperimentiranjem i razočaranjima - uz ove jednostavne savjete, vaše će palačinke uvijek biti mekane, prozračne i spremne za omiljene nadjeve.