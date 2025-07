Ova fotografija zbunila je tisuće ljudi na internetu: Možete li vi shvatiti ovu optičku iluziju?

Optičke iluzije oduvijek su fascinirale ljude jer izazivaju naš mozak da vidi nešto što zapravo nije stvarno. Riječ je o vizualnim prikazima koji zbunjuju našu percepciju, stvarajući slike ili efekte koji narušavaju uobičajeni dojam stvarnosti. One nam pokazuju kako naš vid i mozak surađuju, ali i ponekad griješe, što može rezultirati neobičnim, ponekad čak i zbunjujućim iskustvima.

Optičke iluzije nisu samo zabavne, već nam pomažu bolje razumjeti kako funkcionira ljudsko opažanje i procesiranje informacija. Ovakve slike mogu se pojaviti kada vaš mozak interpretira vizualne informacije na način koji ne odgovara stvarnim fizičkim svojstvima objekta ili scene. One iskorištavaju način na koji vaš um obrađuje te informacije, što dovodi do pogrešnog tumačenja.

Jedan je korisnik na Redditu podijelio fotografiju koja prikazuje "identične blizance", piše Mirror. Radi se o dvije fotografije postavljene jedna pored druge koje bi trebale biti iste, no može se reći da su zbunile mnoge ljude na internetu. Na fotografiji se nalazi komad drveta s oznakama, a zatim onaj pored njega izgleda kao da je zrcalno okrenut.

Prema poruci o iluziji, slike lijevo i desno su identične, samo rotirane. Mnogi ljudi na Reddit nisu mogli vjerovati u to, a mnogi su požurili u komentarima ostaviti svoje mišljenje. "Ludo je što kad okrenem sliku, one ostaju iste dok ne skrenem pogled i ponovno pogledam", napisao je korisnik. "Genijalno", dodao je drugi. "Ne mogu čak ni natjerati mozak da to ispravno vidi", komentirao je treći.