Otkrila novu metodu: 'Cijelo vrijeme pogrešno jedete krumpiriće, ovo je ispravan način'

Neki ljudi više vole kečap, drugi su skloniji majonezi, ali svi se možemo složiti da su začini prilično važni kada je u pitanju uživanje u prženim krumpirićima, kako piše Mirror.

Kada jedemo u restoranima brze hrane, uobičajena praksa je da umake dobijemo u plastičnim vrećicama. No, dok bi se većina nas složila da bi uobičajena stvar bila isprazniti sadržaj vrećice na tanjur, kartonsku posudu ili izravno na same krumpiriće, jedna žena smatra da to radimo pogrešno.

Amelia Holdsworth na TikToku tvrdi da smo sve ovo vrijeme činili pogrešno i podijelila je svoju pomalo neobičnu metodu postizanja ravnomjerne pokrivenosti krumpirića s umakom.

Umjesto da umak istisnemo iz vrećice, prema Ameliji, zapravo bismo trebali uzeti krumpirić i umočiti ga u vrećicu. Njezina metoda pomogla bi u sprječavanju nereda i gnjavaže, ali ne slažu se svi s njom.

“Obožavam kečap, ali mrzim vrećice. Trebalo bi ih zabraniti”, komentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “To je previše kečapa za jedan krumpirić.”

Međutim, neki su ostali potpuno oduševljeni njezinom idejom. “Napokon, trik koji zapravo mogu koristiti”, komentirao je jedna korisnik. “Sjajno! Zašto se nisam ovog prije sjetila?”, pitala se druga korisnica.