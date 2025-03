Ostala je shrvana nakon što je saznala je za mužev dvostruki život: 'Lagao me godinama'

Tajne u braku mogu biti izuzetno štetne, posebno kada se radi o onim koje se skrivaju od partnera. Iako je povremeno zadržavanje malih tajni normalno, velike tajne mogu ozbiljno narušiti povjerenje i uzdrmati temelje odnosa. Takve tajne često stvaraju emocionalnu udaljenost između partnera i mogu dovesti do osjećaja izdaje, nesigurnosti i frustracije. Otkrivanje da je cijeli vaš život bio laž može biti razorno.

Odnosi zahtijevaju da dvoje ljudi budu iskreni i otvoreni o svojim životima, no što biste učinili da saznate da vam je vaš partner lagao cijelo vrijeme koje ste proveli zajedno? To se dogodilo jednoj ženi koja je saznala da njezin suprug, s kojim je bila šest godina, živi tajni dvostruki život iza njezinih leđa otkako su se vjenčali, piše Mirror. U objavi na Redditu, žena je rekla da je sa suprugom ukupno devet godina, od kojih su šest u braku.

Vjenčali su se nakon što je ona zatrudnjela s prvim djetetom, a sada ih imaju dvoje. Također je objasnila da njezin muž ima dijete s bivšom djevojkom e je rekla da su njih dvoje imali vrlo napet odnos u zajedničkom roditeljstvu. Kad je ženino prvo dijete bilo staro oko godinu dana, tada ju je kontaktirao novi dečko bivše djevojke njezina muža koji je tvrdio da ima dokaze da su njihovi partneri imali aferu te da je njezin muž ponovno napravio dijete s bivšom djevojkom.

Žena se suočila sa svojim mužem koji se zakleo da je nikada nije prevario. Budući da su on i njegova bivša djevojka vodili bitke za skrbništvo nad zajedničkim djetetom, autorica objave mu je povjerovala te je pretpostavila da je bivša to izmislila da bi mu se osvetila.

"Nikada u milijun godina ne bih zapravo pomislila da će me prevariti s njom od svih ljudi s obzirom na to koliko je njihova veza uvijek bila nesigurna. Čak smo se vjenčali dok je bila trudna jer nisam imala pojma. Očito se nikad ne bih udala za njega da sam znala!", napisala je žena.

Godinama ga je ispitivala oko toga jer joj nikada nije bilo jasno. "Često bih to spominjala, a on bi me uvijek uvjeravao da me nije prevario. Nema nikakvog kontakta s njom niti s njihovom dvoje djece", objasnila je žena. Šest godina kasnije, muškarac je konačno priznao da je doista imao aferu sa svojom bivšom djevojkom.

U početku je tvrdio da se to dogodilo samo jedanput, ali nakon što ga je supruga dodatno ispitivala, priznao je da je afera trajala gotovo godinu dana te da je započela samo dva mjeseca nakon što je njegova supruga rodila njihovo prvo dijete.

"Tako sam zgrožena njime i njegovim postupcima i osjećam se kao idiot što nisam znala kada se to događalo. Tijekom nekih od najizazovnijih trenutaka u mom životu, postajanja majkom, oporavka od rođenja i prilagođavanja ovom novom tijelu, on je bio vani i spavao je sa svojom bivšom", napisala je.

Komentatori objave su joj savjetovala da podnese zahtjev za razvod. Mnogi su rekli da je muškarac pokazao da nema poštovanja prema njoj i da je lažov kojem se više ne može vjerovati.

"Žao mi je što prolaziš kroz ovo. Mislim da je najbolja stvar za tebe da podneseš zahtjev za razvod. Vaš muž je okrutan, vara, laže i manipulira. Vaš brak je stvarno uništen. Gotovo je", napisala je jedna korisnica. "Razvedi se od njega. Daj mu do znanja da je on za tebe upravo taj tip za kojeg kaže da nije.„Inače ti ne bi lagao o njoj i napustio svoju djecu s obje", zaključila je druga.

