Liječnici upozoravaju: Zbog ove pogreške na WC-u riskirate bolne i neugodne hemoroide

Ako nikada niste imali hemoroide, možete se smatrati pravim sretnikom. No, ako jeste, onda ste i predobro upoznati s ekstremnom nelagodom koja dolazi s ovom probavnom tegobom. Hemoroidi, koje karakteriziraju bol, svrbež, iritacija, a ponekad i krvarenje u analnom području, zapravo su natečene i upaljene vene u anusu i donjem dijelu rektuma. Iako se o njima nerado govori, predstavljaju problem s kojim se nitko ne želi nositi. Iako su u većini slučajeva izlječivi te je uvijek preporučljivo potražiti liječničku pomoć, postoji jedna vrlo česta navika u toaletu koja značajno povećava vjerojatnost njihova nastanka, a na koju upozoravaju gastroenterolozi.

Uživate li u miru kupaonice uz dobru knjigu ili pregledavanje društvenih mreža na pametnom telefonu, imamo loše vijesti: tako provedeno vrijeme moglo bi vas skupo stajati. "Hemoroidi su proširene krvne žile u donjem rektumu i anusu. Iako svi imamo te krvne žile, one postaju simptomatske tek kada se povećaju ili upale, što se može dogoditi zbog nekoliko čimbenika", objasnio je za HuffPost gastroenterolog dr. David L. Schwarzbaum. "Jedan od čestih uzroka je upravo dugotrajno sjedenje na WC školjci. To je zato što, dok sjedimo na dasci, krv se nakuplja u najnižoj točki tijela i uzrokuje povećani pritisak u krvnim žilama anusa, što dovodi do nastanka hemoroida." Zbog pametnih telefona, vrijeme koje ljudi provode na toaletu produžilo se s nekadašnjih pet na dvadeset i više minuta, stvarajući idealne uvjete za razvoj ovog problema.

Dr. Prasun Shah, gastroenterolog iz Memorial Hermanna, dodaje da dok predugo sjedite, sila teže radi protiv vas, što dovodi do loše cirkulacije i dodatnog stresa na rektalne vene. "Dugotrajno sjedenje može ometati protok krvi u i iz rektalnog područja, uzrokujući nakupljanje krvi u venama i njihovo oticanje", pojasnio je. Međutim, iako je produženo sjedenje rizično, ni pokušaj ubrzavanja pražnjenja crijeva naprezanjem nije rješenje. Zapravo, to može biti jednako štetno. "Pokušaj 'istiskivanja' stolice također povećava pritisak u anorektalnim krvnim žilama i još je jedan čest uzrok hemoroida", rekao je Schwarzbaum. "Često savjetujem svojim pacijentima da odu na toalet kada osjete nagon, izbjegavaju naprezanje, a ako ne uspiju obaviti nuždu, da ustanu i pokušaju ponovno kasnije kada se nagon vrati."

Postavlja se pitanje koje je idealno vrijeme za boravak na WC školjci. Stručnjaci se slažu da bi taj period trebao biti što kraći. "Općenito bih preporučio da pokušate ograničiti vrijeme obavljanja nužde na najviše deset do petnaest minuta kako biste smanjili rizik od hemoroida", savjetuje Schwarzbaum. "Također, savjetujem pacijentima da izbjegavaju dugotrajno pregledavanje telefona ili čitanje na WC-u. Ako vam je potreban odmor od ostatka svijeta, sjednite na poklopac WC školjke, a ne na dasku." Ovaj jednostavan savjet može napraviti veliku razliku u očuvanju zdravlja vašeg probavnog sustava i prevenciji neugodnih simptoma.

Ostali uzroci i savjeti za prevenciju

Ako pomišljate "čekajte malo, ne sjedim dugo na WC-u, a svejedno imam hemoroide", ne brinite - dugotrajno sjedenje nije jedini uzrok. Postoji niz drugih čimbenika koji mogu doprinijeti njihovom nastanku, a ključ leži u promjeni životnih navika. Prevencija je temelj svega, a ona uključuje prehranu bogatu vlaknima, dovoljan unos tekućine, redovitu tjelovježbu te izbjegavanje prekomjernog naprezanja. Gastroenterolog dr. George Pavlou ističe kako je trudnoća također jedan od vodećih uzroka hemoroida zbog pritiska rastuće maternice i hormonalnih promjena. Ključno je spriječiti zatvor, što započinje zdravom prehranom koja uključuje 25 do 30 grama vlakana dnevno i adekvatnu hidraciju, odnosno osam do deset čaša vode. Ako to nije dovoljno, može biti potrebno koristiti omekšivače stolice ili laksative.

Osim prehrane, postoje i drugi praktični savjeti koji mogu pomoći. Dr. Shah preporučuje da ne odgađate odlazak na toalet ako je to moguće. "Zadržavanje stolice može je učiniti sušom i težom za prolazak", rekao je. Također je važno održavati analno područje čistim kako bi se spriječila iritacija, a po potrebi koristiti vlažne maramice ili vodu umjesto suhog toaletnog papira. Još jedan koristan trik je korištenje malog stolca za noge dok sjedite na WC školjci. Podizanjem stopala postiže se prirodniji položaj čučnja, što olakšava prolazak stolice bez naprezanja. Hemoroidi nisu zabavni, a u nekim slučajevima su neizbježni, no uz pravilne životne navike i malo manje vremena provedenog na telefonu u kupaonici, možete ih učiniti rjeđom pojavom. Ako se borite s hemoroidima ili imate kronične probleme, obavezno se posavjetujte sa svojim liječnikom kako bi vam pomogao pronaći uzrok i propisao odgovarajući plan liječenja i prevencije.