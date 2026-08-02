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mljac!

Ćufte u kremastom umaku od kopra: Starinski ručak kojem se uvijek rado vraćamo

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
02.08.2026.
u 09:00
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Čufte u umaku od kopra najbolje je poslužiti uz kremasti pire krumpir, kuhani mladi krumpir, rižu ili domaće njoke. Ovo je jednostavno, domaće jelo koje spaja bogat okus mesa s osvježavajućom aromom kopra i sigurno će pronaći mjesto na vašem jelovniku.

Miris domaćih ćufti u bogatom umaku mnoge vraća u djetinjstvo i podsjeća na nedjeljne ručkove za obiteljskim stolom. Ova verzija s kremastim umakom od kopra pravo je osvježenje u odnosu na klasične ćufte u umaku od rajčice. Sočne mesne okruglice, nježan umak i prepoznatljiva aroma svježeg kopra stvaraju savršenu kombinaciju koja će oduševiti ljubitelje tradicionalne kuhinje. Poslužite ih uz pire krumpir, kuhani krumpir, rižu ili domaće njoke za ukusan i zasitan obrok.

Sastojci:

Za ćufte:

  • 500 g mljevene junetine ili miješanog mljevenog mesa
  • 1 manji luk, sitno nasjeckan
  • 1 jaje
  • 50 g krušnih mrvica
  • 2 žlice mlijeka
  • 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
  • 1 žličica senfa
  • sol i papar po ukusu
  • 1 žličica mljevene slatke paprike
  • 2 žlice sitno nasjeckanog peršina
  • malo ulja za prženje

Za umak od kopra:

  • 30 g maslaca
  • 1 žlica glatkog brašna
  • 500 ml temeljca ili povrtnog temeljca
  • 150 ml vrhnja za kuhanje
  • 2 do 3 žlice sitno nasjeckanog svježeg kopra
  • 1 žličica limunovog soka
  • sol i papar po ukusu

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, sitno nasjeckani luk, češnjak, jaje, krušne mrvice, mlijeko, senf, mljevenu papriku, peršin, sol i papar. Sve dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Oblikujte manje okruglice veličine oraha. Zagrijte malo ulja u tavi i kratko ih zapecite sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Nije potrebno da budu potpuno pečene jer će se dovršiti u umaku. Izvadite ih na tanjur. U istoj tavi otopite maslac pa dodajte brašno i kratko ga popržite uz stalno miješanje. Postupno ulijevajte temeljac neprestano miješajući kako biste dobili gladak umak bez grudica. Dodajte vrhnje za kuhanje i kuhajte nekoliko minuta dok se umak lagano ne zgusne. Umiješajte nasjeckani kopar, limunov sok te začinite solju i paprom. Vratite ćufte u umak, poklopite i kuhajte na laganoj vatri 15 do 20 minuta, povremeno okrećući okruglice kako bi se ravnomjerno skuhale i upile aromu umaka. Po želji prije posluživanja dodajte još malo svježeg kopra.
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