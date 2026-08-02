Ćufte u kremastom umaku od kopra: Starinski ručak kojem se uvijek rado vraćamo

Miris domaćih ćufti u bogatom umaku mnoge vraća u djetinjstvo i podsjeća na nedjeljne ručkove za obiteljskim stolom. Ova verzija s kremastim umakom od kopra pravo je osvježenje u odnosu na klasične ćufte u umaku od rajčice. Sočne mesne okruglice, nježan umak i prepoznatljiva aroma svježeg kopra stvaraju savršenu kombinaciju koja će oduševiti ljubitelje tradicionalne kuhinje. Poslužite ih uz pire krumpir, kuhani krumpir, rižu ili domaće njoke za ukusan i zasitan obrok.

Sastojci:

Za ćufte:

500 g mljevene junetine ili miješanog mljevenog mesa

1 manji luk, sitno nasjeckan

1 jaje

50 g krušnih mrvica

2 žlice mlijeka

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 žličica senfa

sol i papar po ukusu

1 žličica mljevene slatke paprike

2 žlice sitno nasjeckanog peršina

malo ulja za prženje

Za umak od kopra:

30 g maslaca

1 žlica glatkog brašna

500 ml temeljca ili povrtnog temeljca

150 ml vrhnja za kuhanje

2 do 3 žlice sitno nasjeckanog svježeg kopra

1 žličica limunovog soka

sol i papar po ukusu

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, sitno nasjeckani luk, češnjak, jaje, krušne mrvice, mlijeko, senf, mljevenu papriku, peršin, sol i papar. Sve dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Oblikujte manje okruglice veličine oraha. Zagrijte malo ulja u tavi i kratko ih zapecite sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Nije potrebno da budu potpuno pečene jer će se dovršiti u umaku. Izvadite ih na tanjur. U istoj tavi otopite maslac pa dodajte brašno i kratko ga popržite uz stalno miješanje. Postupno ulijevajte temeljac neprestano miješajući kako biste dobili gladak umak bez grudica. Dodajte vrhnje za kuhanje i kuhajte nekoliko minuta dok se umak lagano ne zgusne. Umiješajte nasjeckani kopar, limunov sok te začinite solju i paprom. Vratite ćufte u umak, poklopite i kuhajte na laganoj vatri 15 do 20 minuta, povremeno okrećući okruglice kako bi se ravnomjerno skuhale i upile aromu umaka. Po želji prije posluživanja dodajte još malo svježeg kopra.