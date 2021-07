Omiljena slastica slavi svoj dan: Znate li zašto se čokolada počne topiti čim je stavimo u usta?

​Danas, 7. srpnja, obilježava se svjetski dan čokolade! Nekada je bila sredstvo plaćanja i nazivali su ju 'hranom bogova', a danas je omiljena slastica svim uzrastima.



Kristofor Kolumbo bio je prvi koji je sa svog putovanja u Novi svijet donio zrna kakaa, ali ipak je za popularizaciju zaslužan netko drugi - španjolski istraživač i konkvistador Hernando Cortés. Legenda kaže da je astečki kralj Montezuma njemu priredio bogat banket na kojem se posluživao čokoladni napitak, misleći da je riječ o reinkarniranom astečkom bogu Quetzalcoatlu. Cortés je u tome vidio dobru zaradu, pa je zaplijenio sve plantaže kakaa, a onda je 1528. svojim sunarodnjacima donio kakao, opremu i recept za izradu čokoladnog napitka. Iako im se na početku nije sviđao jer je bio gorak, Španjolci su kasnije dodali med i šećer i tako napravili ukusnu kombinaciju. Iako su dugo skrivali tajnu o kakau, 1645. godine zrna su dospjela do Engleza koji su umjesto vode u napitak dodali mlijeko i tako pokrenuli širenje.



Početkom 19. stoljeća otvorila se i prva tvornica čokolade u Švicarskoj, a za taj potez zaslužan je François Louis Callier.



U Belgiji su se malo poigrali čokoladom i tako 1840. prvi napravili table, pastile i figure od kakaa. Za mliječnu čokoladu zaslužan je Švicarac Daniel Peter of Vevy koji ju je izradio 1875., a za praline možemo zahvaliti Jeanu Neuhausu koji ih je počeo proizvoditi u 20. stoljeću. Švicarci i dan danas nose titulu najvećih potrošača, a svaki u prosjeku pojede oko 13 kilograma čokolade godišnje.



Još jedna zanimljiva činjenica je ta da čim u usta stavimo komadić čokolade, on se odmah topi zbog toga što je temperatura u našim ustima oko 36°C, dok se čokolada počinje topiti na 34°C.

Mislite da nije za jelo? Evo što je to kada čokolada nakon nekog vremena - pobijeli

Današnji dan proslavite jednostavnom čokoladnom tortom od samo dva sastojka - 5 jaja i 250 grama Nutelle.



Priprema:



Pećnicu zagrijte na 175°C, kako biste mogli peći tortu čim izmiješate sastojke. Mikserom umutite jaja dok ne dobijete laganu i prozračnu smjesu. Nakon što umutite jaja, Nutellu zagrijte u mikrovalnoj pećnici oko 30 sekundi, piše The Petite Cook.



Žlicom lagano dodajte smjesu od jaja, trećinu po trećinu, sve dok ne nastane lagana, čokoladna smjesa.



Nakon što sve dobro pomiješate, smjesu prelijte u kalup te stavite peći 20 do 25 minuta. Ako volite da vam unutrašnjost torte bude mekana i puna kreme, pecite je 22 minute. Ako volite čvrstu tortu, pecite je 5 minuta dulje.



Izvadite je i pustite je da se ohladi. Po želji, pospite šećerom u prahu i spremni ste za posluživanje.

Obožavatelji čokolade zgroženi: Evo kako izgleda biljka kakaovac prije nego se preradi u omiljeni slatkiš