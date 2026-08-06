Radnica u vrtiću za pse je otkrila kojih osam pasmina nikada ne bi imala: 'Imam loša iskustva'
Ljudi koji svakodnevno rade sa psima, u vrtićima za pse, azilima, pansionima ili veterinarskim ordinacijama, kroz praksu steknu neprocjenjivo iskustvo i puno dublje razumijevanje različitih pasmina. Za razliku od vlasnika koji obično poznaju samo svog ljubimca, oni iz prve ruke vide ponašanje stotina pasa, njihove navike, potrebe i izazove, pa često mogu realnije procijeniti koje su pasmine zahtjevne, a koje se lakše prilagođavaju životu s ljudima.
Iako se mnogima čini kao posao iz snova za ljubitelje kućnih ljubimaca, rad u vrtiću za pse mnogima je promijenio mišljenje o određenim pasminama. Upravo to tvrdi jedna zaposlenica koja je podijelila koje pse nikada ne bi željela imati nakon što je s njima provodila puno vremena na poslu. Ally Burk izazvala je raspravu na društvenim mrežama kada je u iskrenom TikTok videu otkrila svoja mišljenja o osam pasmina koje bi radije izbjegla, piše Mirror.
1. Goldendoodle: Prije svega, Burk nikada ne bi htjela imati Goldendoodlea jer nikada nije upoznala dobrog psa te pasmine. Radnica u vrtiću za ove pse tvrdi da su često loše uzgojeni, pravi mali psihopati, da dolaze od neprovjerenih uzgajivača te da ne postoje jasni zdravstveni standardi za ovu mješavinu pasmina. Iako je sjajno što su psi vrlo energični i inteligentni, potrebno im je puno vježbe i mentalne stimulacije jer bez toga mogu postati dosadni i destruktivni. Njihova dlaka također zahtijeva značajnu njegu.
2. Bernski planinski pas: Ovi predivni psi su veliki i snažni te zahtijevaju puno prostora i dosljedan odgoj. Mogu biti tvrdoglavi, obilno se linjati i skloni separacijskoj anksioznosti. Burk je rekla da bi ih izbjegavala jer je imala užasno iskustvo s jednim. "Svaki kojeg sam upoznala ponaša se kao usisavač: sve jede, skloni je agresiji i, nažalost, ne živi baš dugo", objasnila je.
3. Samojed: Samojedi su iznimno slatki i prepoznatljivi po gustoj, pahuljastoj dlaci, no ona zahtijeva stalnu i temeljitu njegu. Glasni su, puni energije i znaju pobjeći ako prostor nije dobro ograđen. Samojedi su našli na list jer su, prema Burk, previše naporni. "Njihovo krzno nije za one koji imaju slabe živce, a uz to su jako tvrdoglavi", rekla je Burk.
4. Vajmarski ptičar: Izuzetno energični i inteligentni, ovi psi trebaju puno kretanja i mentalnih izazova. Ako su predugo sami, mogu razviti anksioznost i destruktivno ponašanje. Burk smatra da znaju biti "totalni luđaci".
5. Doberman pinč: Prema Burk, dobermani mogu biti zahtjevni za dresuru. Snažni su, pametni i zaštitnički nastrojeni te im je potrebna čvrsta, dosljedna obuka i socijalizacija. Bez toga mogu postati pretjerano zaštitnički ili agresivni. No, uz pravog vlasnika mogu biti izvrsni i odani psi.
6. Labrador: Mnoge će iznenaditi što su se labradori našli na popisu jer su omiljeni obiteljski psi i vrlo inteligentni radni psi. Ipak, jednako su energični koliko i prijateljski nastrojeni. Mogu biti razigrani do granice nestašluka, trebaju puno kretanja i mogu postati destruktivni ako im je dosadno. "Neki su divni, a drugi kao mali demoni što je preveliki rizik", rekla je radnica u vrtiću.
7. Atlaski planinski pas: Ovi psi, poznati i pod nazivom aidi, izvorno su uzgajani za čuvanje stoke u surovim planinama sjeverne Afrike te su vrlo energični i snažni. Potrebno im je puno svakodnevne aktivnosti i mentalne stimulacije jer bez toga mogu postati frustrirani i destruktivni.