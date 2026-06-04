Odvratite neželjene insekte od kuhinje: Ovaj će ih predmet držati dalje od vaše hrane

Neželjeni insekti u kuhinji česti su problem u mnogim domaćinstvima. Osim što su neugodni i iritantni, mogu prenositi bakterije i kontaminirati hranu, što predstavlja rizik za zdravlje. Ako ih stalno pronalazite u svom ormariću, postoji jedno pristupačno rješenje da ih se riješite. Radi se o jednom predmetu koji možda već imate kod kuće.

Chantel Mila je objavila video na TikToku u kojem je objasnila da držanje lovorovog lista u ormariću za hranu može otjerati insekte. Žena, koja dijeli kućne trikove s 1,6 milijuna pratitelja, otkrila je svoje najbolje savjete za uklanjanje pauka i insekata po kući. "Lovorov list se stoljećima koristi kao prirodni repelent protiv insekata i izvrsna je alternativa kemijskim pesticidima", objasnili su iz Pest Prevention Patrola. Dodali su da lovorov list ima jak, aromatičan miris koji odbija insekte poput moljaca i mrava, piše Daily Express. Sve što trebate učiniti jest staviti lovorov list na problematična mjesta, na primjer, ormariće, ladice i smočnice. Možda se pitate treba li koristiti svježi ili sušeni lovorov list, a odgovor je da oba djeluju.

#hometips #cleaningtiktok #tipsandtricks ♬ original sound - nicole @mama_mila_ You’ll never see another spider web in your home with tip #5 🙌 as we enter the warmer months and open up our doors + windows, these tricks will make sure the bugs and spiders stay outside where they belong and not inside your home ♥️ hope these tips are helpful lovelies xx 1. Spiders hate citrus and rosemary, so place lemon and rosemary in boiling water and allow this fragrance to fill your home (it smells great too!) 2. Once cool, you can bottle this mix and use it as a surface spray on doors and windowsills (use discretion if you have pets) 3. Place bay leaves in your pantry to keep pantry bugs away 4. Pour boiling water down drains to prevent fruit flies entering 5. And wipe peppermint oil on ceilings to prevent spider webs! This one works so well to prevent spiders and spider webs in the corners of your home Which one will you try first? #homehacks

"Svježi lovorov list ima jači miris i okus, ali sušeni lovorov list se češće koristi jer ima dulji rok trajanja", objasnili su iz Pest Prevention Patrola. Sljedeći put kada budete čistili ormariće ili primijetili insekte koji vam pužu po domu, ovaj trik bi mogao biti savršeno rješenje za njihovo odbijanje.