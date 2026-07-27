Ne čekajte kraj ljeta: Od ovih 7 vrsta povrća zimnicu možete spremiti već danas
Iako zimnicu obično vežemo uz kraj ljeta, i srpanj, koji donosi obilje svježeg povrća, može biti idealno vrijeme za početak pripreme domaće zimnice. Višak plodova iz vrta ili povoljniju ponudu na tržnicama moguće je pretvoriti u kisele salate, umake i druge pripravke koji će dobro doći tijekom jeseni i zime.
Za spremanje treba birati zdravo, čvrsto i neoštećeno povrće te ga temeljito oprati prije obrade. Staklenke i poklopci moraju biti potpuno čisti, a postupak pasterizacije ili sterilizacije treba provesti prema receptu. Pravilno pripremljena zimnica omogućuje da se u okusima ljeta uživa i dugo nakon završetka sezone.
Krastavci: Mladi i čvrsti krastavci mogu se ukiseliti cijeli ili narezani na kolutiće, ovisno o njihovoj veličini. Slažu se u čiste staklenke uz kopar, papar, češnjak ili druge začine te prelijevaju pripremljenom otopinom vode, octa, soli i šećera. Nakon zatvaranja staklenke se pasteriziraju kako bi krastavci mogli dulje stajati.
Paprike: Paprike se mogu kiseliti cijele, rezati na trake ili ispeći pa spremiti u staklenke. Oprane i očišćene plodove kratko prokuhajte u otopini octa, vode, soli i šećera, a zatim ih pažljivo složite u posude. Pečene paprike mogu se oguliti, začiniti češnjakom i uljem te spremiti prema odabranom postupku konzerviranja.
Rajčice: Zrele rajčice odlične su za pripremu kuhanog umaka, pasirane rajčice ili soka koji će poslužiti kao osnova za mnoga jela. Plodove treba oprati, odstraniti oštećene dijelove, usitniti i kuhati dok se ne dobije željena gustoća. Vrući pripravak ulijeva se u zagrijane staklenke, koje se potom dobro zatvaraju i dodatno pasteriziraju ako to recept zahtijeva.
Tikvice: Mlade tikvice mogu se ukiseliti same ili kombinirati s paprikom, lukom i drugim sezonskim povrćem. Narezane na kolutiće ili štapiće kratko se kuhaju u začinjenoj otopini octa, a zatim slažu u pripremljene staklenke. Veći plodovi mogu se naribati i zamrznuti u porcijama za buduću pripremu popečaka, variva i umaka.
Mahune: Svježe mahune mogu se spremiti kiseljenjem ili blanširanjem i zamrzavanjem. Za kiselu zimnicu treba im ukloniti vrhove, kratko ih prokuhati, složiti u staklenke i preliti odgovarajućom otopinom. Za zamrzavanje ih je dovoljno nekoliko minuta blanširati, brzo ohladiti, dobro ocijediti i rasporediti u vrećice.
Cikla: Mlada cikla ubrana tijekom ljeta može se skuhati, oguliti i narezati na ploške ili kockice. Slaže se u staklenke te prelijeva mješavinom vode, octa, soli i šećera, uz mogući dodatak kima ili hrena. Staklenke se nakon zatvaranja pasteriziraju, a pripremljena cikla tijekom zime može poslužiti kao salata uz brojna jela.
Mladi luk: Višak mladih glavica luka može se ukiseliti i poslužiti kao aromatičan dodatak mesu, sendvičima i hladnim platama. Očišćene glavice kratko se prokuhaju ili izravno slože u staklenke s paprom, lovorom i drugim začinima. Prelijevaju se vrućom otopinom octa, vode, soli i šećera, a zatim zatvaraju i pasteriziraju.