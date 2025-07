Odlučili ste izbaciti kavu iz svoga života? Ovih nekoliko savjeta olakšat će vam proces odvikavanja

Kava je jedan od najpopularnijih napitaka kod nas i sve dok se konzumira u umjerenim količinama, ne može značajno štetiti organizmu. Ipak, u pretjeranim količinama nije dobra te može pogoršati neke druge zdravstvene tegobe, kao što su srčani problemi, gastritis i druga želučana oboljenja i sl. U nekim situacijama liječnici će stoga preporučiti potpunu eliminaciju kave.

No, to je lakše reći nego učiniti, pogotovo za nekoga tko u omiljenom napitku uživa godinama. Kako piše portal Baptist Help, istraživanja su pokazala kako odvikavanje od kave, odnosno kofeina koji ona sadrži, može uzrokovati glavobolje, pospanost, probleme s koncentracijom, mučninu, pa čak i tjeskobu i razdražljivost.

Stoga liječnici za sve koji odluče krenuti na odvikavanje od kave imaju nekoliko savjeta koji bi taj postupak trebali olakšati.

Smanjujte unos postepeno: Dozvolite tijelu da se prilagodi promjeni kako biste mogućnost pojave gore spomenutih simptoma sveli na minimum. Primjerice, neki ljubitelji kave će početi miješanjem kave s kofeinom i one bez kofeina.

Održavajte hidrataciju: Dehidracija može uzrokovati glavobolje i umor, pa je važno piti dovoljno vode dok smanjujete unos kofeina.

Povećajte nivo energije na druge načine: Protiv niske energije možete se boriti konzumiranjem hrane bogate hranljivim materijama i redovnim vježbanjem.

Vježbajte tehnike smanjenja stresa: Smanjenje unosa kofeina može biti stresno. Duboko disanje, molitva, meditacija i druge tehnike opuštanja mogu pomoći u suzbijanju stresa.

Osigurajte si dovoljno sna: Kvalitetan odbor ujutro povećava nivo energije i smanjuje pospanost tokom dana.

Budite strpljivi: Strpljenje je ključno kada se odvikavate od kofeina. Ne nasjedajte na priče o preparatima i sličnim proizvodima koji će vam osigurati 'ekspresnu detoksikaciju od kofeina'. I bez toga, rezultat će s vremenom biti tu.

