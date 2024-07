Ispijanje ovog pića može pojačati orgazme u spavaćoj sobi, tvrde stručnjaci

Ispostavilo se da kava može imati jedno iznenađujuće dobro djelovanje. Naime, nagrađivani liječnik tvrdi da bi ovaj napitak mogao biti ključ za poboljšanje situacije u spavaćoj sobi - a nije ni on jedini. U videu kojeg je objavio na TikToku pod korisničkim imenom @drsermedmezher, upitao je: "Kako kava može poboljšati vaše igrice pod plahtama?

"Ovo pitanje je došlo na red jer u zadnje vrijeme žene primjećuju da kava čini seks 'eksplozivnijim' Psiholozi ipak primjećuju da je tu, a posebno kod žena, manje riječ o anatomiji, a više o psihologiji." Drugim riječima, manje je riječ o samoj kavi, nego o njenom psihološkom utjecaju. Na primjer, prethodno je istraživanje otkrilo vezu između pijenja ovog pića i smanjenog rizika od depresije, piše Mirror.

Sadržaj kofeina u kavi izaziva povećanje razine dopamina - neurotransmitera koji se često naziva 'hormon sreće', izazivajući osjećaj zadovoljstva koji može povećati vašu osjetljivost na orgazam. U većim dozama kava također može imati 'vazodilatacijski učinak', što znači da širi krvne žile i poboljšava protok krvi. Uzbuđenje i orgazam usko su povezani s količinom krvi koja teče dolje, tako da bolja cirkulacija može stvari podići na viši nivo.

Međutim, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdila konačna veza. Guruica za seksualno zdravlje Sarah Mulindwa iz Lovehoneyja procijenila je glasine oko dobrobiti kave u spavaćoj sobi. "Postoje neki znanstveni dokazi koji bi mogli sugerirati da kava, ili bolje rečeno kofein u bilo kojem obliku, može poboljšati vaš seksualni život. Iako kofein često ima lošu reputaciju, on može pomoći povećati vašu razinu budnosti, smanjiti umor i poboljšati koncentraciju, što bi sve zauzvrat moglo neizravno poboljšati vaš seksualni život... Manjak sna i umor također su povezani sa smanjenom seksualnom željom i/ili uzbuđenja, pa bi borba protiv toga mogla pomoći vašim orgazmima. Međutim, psihološki aspekt orgazma puno je složeniji od puke budnosti, tako da ispijanje kave prije samog orgazma, nažalost, neće jamčiti da ćete ga postići", objasnila je.

Sarah je naglasila da su orgazmi različiti za svakoga i da na njih utječe toliko različitih čimbenika - bilo da se radi o našem fizičkom zdravlju, emocionalnom stanju ili odnosu koji imamo s našim partnerima. Ako imate poteškoća, možda bi bilo vrijedno istražiti različite vrste stimulacije, položaje ili predigru kako biste vidjeli što vam odgovara.

!U konačnici, mnogo toga se svodi na komunikaciju, ako želite orgazam s partnerom, ali i biti u skladu sa svojim tijelom i saznati što vas pokreće. Odvojite malo vremena da to saznate, i prenesite to partneru ili zapamtite sami. Iako šalica kave može biti korisna za neke, prekomjerna količina kofeina može dovesti do nervoze, tjeskobe i poremećaja sna, a sve to može negativno utjecati na seksualno zdravlje, tako da budite pažljivi", zaključila je.

