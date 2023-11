Odjenuli ste novu odjeću bez da ste je oprali? Evo zašto to nikada ne biste trebali raditi

Stručnjaci kažu da tek kupljenu odjeću uvijek trebate oprati prije no što je prvi put nosite, jer nikad ne znate što se krije na površini. Kim Romine, znanstvenica iz tvrtke Procter & Gamble, istaknula je za New York Post krajnju stvarnost nove odjeće iz trgovine koju su drugi isprobali prije nego što ste je kupili: 'Ljudsko tijelo prirodno proizvodi prljavštinu tijekom dana. U prosjeku, to čini otprilike jednu litru znoja, 40 grama sebuma [ulja iz tijela], 10 grama stanica kože i 10 grama soli'.

Ove tjelesne prljavštine mogli su prenijeti ljudi koji su dodirivali novu odjeću. Osim toga, novi odjevni predmeti uključuju završne slojeve tkanine dodane tijekom proizvodnje - i mogli su doći u dodir s prljavštinom ili drugim ostacima tijekom proizvodnje i distribucije, rekla je Romine. 'Ako se odjevni predmet ne opere prije nošenja, te tvari i kemikalije mogu potencijalno iritirati osjetljivu kožu', objasnila je.

VEZANI ČLANCI:

Marilee Nelson, suosnivačica netoksičnog brenda za čišćenje Branch Basics u Minneapolisu, kao i stručnjakinja za materijale i savjetnica za okoliš i zdrav dom, rekla je da iako potpuno nova odjeća može izgledati spremna za nošenje, ona izrađena od sintetičkih materijala može sadržavati štetne VOC [hlapljive organske spojeve] iz disperzijskih boja, formaldehida i tretmana tkanina'.

'Tkanine također pokupe unakrsnu kontaminaciju iz procesa proizvodnje, skladištenja, otpreme i trgovina u kojima su izložene. Pranje prije nošenja smanjuje i uklanja mnoge od tih kontaminanata', dodala je. Drugi razlog za pranje novokupljene odjeće je potencijalna prisutnost bakterija i drugih patogena, mirisa ili štetnih proizvoda za osobnu njegu koji se mogu zadržati na odjeći nakon što su je drugi isprobali u trgovini.

'Mirisi, bilo od parfema, deterdženta za pranje rublja i losiona, mogu predstavljati značajan rizik za naše zdravlje', rekla je Nelson, 'Ovi su mirisi često složena mješavina raznih kemikalija, od kojih mnoge mogu ometati endokrini sustav i iritirati naše oči, kožu i pluća'. Štoviše, neki brendovi koriste svijeće, parfeme ili druge mirise u svojim trgovinama - što može utjecati na tkaninu čak i ako nitko nije isprobao odjevni predmet.

GALERIJA: Nikada nemojte prati rublje na 30 ili 40 stupnjeva i to zbog vrlo ozbiljnog razloga!

Dobra je vijest, rekla je Nelson, 'kada temeljito operete novu odjeću prije nego što je nosite, učinkovito uklanjate te kemikalije. Ovaj proaktivni korak pomaže u sprječavanju alergijskih reakcija i mogućih zdravstvenih učinaka koji bi mogli nastati izlaganjem tim tvarima'. Ovo su jednostavni savjeti stručnjaka kada prvi put perete svoju novu odjeću:

Kupujte sigurnije tkanine za svoju kožu: 'Kada kupujete novu odjeću, razmislite o materijalima. Mnogi ljudi razviju alergijski kontaktni dermatitis od kontakta s disperznim bojama i drugim kemikalijama u odjeći', rekla je Nelson, 'Odaberite neobrađena prirodna vlakna radije nego sintetičke mješavine poput najlona i poliestera'.

Prozračite novu odjeću: 'Ako vaša novokupljena odjeća ima jak, oštar miris, razmislite o tome da joj date malo svježeg zraka kako biste izbjegli onečišćenje zraka u vašem domu', predložila je Nelson. Rekla je da se odjeća može staviti vani na sunčevu svjetlost kako bi se ubrzao ovaj proces. 'Kako biste izbjegli izbljeđivanje, okrenite odjeću naopako. Što dulje možete provjetravati i sunčati svoju odjeću, lakše ćete očistiti sve preostale toksične ostatke kada je perete', dodaje.

VEZANI ČLANCI:

Ako vrijeme ne dopušta, objesite odjeću u dobro prozračenom prostoru, kao što je praonica rublja, podrum ili garaža s otvorenim prozorima - ili upotrijebite ispušni ventilator kako biste uklonili miris. Koju god metodu koristili, što dulje provjetravate odjeću, lakše ćete je oprati, rekla je Nelson.

Slijedite upute za pranje odjeće: 'Kad perete novu odjeću, vrlo je važno slijediti upute na etiketi za održavanje, jer je to najbolji način za njegu odjeće', rekla je Romine. Dodala je da je pranje u hladnoj vodi i korištenje nježnog ciklusa izvrstan način za održavanje cjelovitosti odjevnog predmeta.

Investirajte u dobar deterdžent: 'Korištenje visokokvalitetnog deterdženta pomoći će ukloniti sve ostatke koji se nalaze na novim tkaninama', rekla je Romine. Za koju god marku da se odlučite, svakako skenirajte naljepnicu za popis sastojaka i potencijalnih alergena.

Omekšajte posteljinu i vratite joj prvobitni izgled: Dodajte ova dva proizvoda u pranje!

Netoksični aditiv učinit će odjeću čišćom: Jeste li znali da se obična votka može poprskati izravno na novu odjeću kako bi se ubile bakterije i neutralizirali neugodni mirisi? Nelson je ponudila rješenje u obliku boce s raspršivačem za dodatno punjenje vaše perilice rublja. Vodka također djeluje na uklanjanje mirisa, zajedno sa sodom bikarbonom i destiliranim bijelim octom. 'Ovi aditivi mogu pomoći u uklanjanju postojanih mirisa bez unošenja štetnih kemikalija', rekla je.

Promijenite način sušenja odjeće: Prvo pokušajte s testom mirisa prije stavljanja odjeće u sušilicu jer mirisi mogu duboko prodrijeti u tkanine. 'Ako je miris mirisa nestao ili se značajno smanjio, to je dobar znak da je vaše početno pranje bilo učinkovito. Sušilica će se pobrinuti za sve preostale tragove', rekla je Nelson. Također, koristite dugi ciklus sušenja kako biste uklonili sve dugotrajne mirise i kako biste povećali isparavanje kemikalija (ovo se odnosi na pretvaranje tekućih kemikalija u paru).

'Osigurajte dobru ventilaciju otvaranjem prozora ili pokretanjem ispušnog ventilatora/ventila/pročišćivača zraka kako biste održali cirkulaciju svježeg zraka', dodala je, 'Odaberite najduži ciklus koji odgovara tkanini i koristite najtopliju postavku prema preporuci na etiketi odjeće'. Rekla je da 'toplina ne samo da će eliminirati neugodne mirise, već i pomoći u eliminaciji bakterija i klica - osiguravajući da je vaša odjeća čista i sigurna za nošenje'.