Ponovno se udala za bivšeg muža 16 godina nakon razvoda: 'Naše kćeri misle da smo ludi'

49-godišnja Cara Metz živi u Surreyju sa svojim 60-godišnjim suprugom Larryjem. Ali, nije sve bilo jednostavno za par. Cara otkriva kako se par vjenčao, razveo, a onda, nakon što su shvatili da su napravili strašnu pogrešku, odlučili su se ponovno vjenčati 16 godina kasnije. 'Sjedeći preko puta njega u restoranu, shvatila sam da sam ludo zaljubljena u muškarca s kojim sam bila na prvom spoju, a po načinu na koji me gledao bilo je jasno da osjeća isto', rekla je za The Sun.

Ali, nitko drugi nije znao da je taj zgodni muškarac zapravo njen bivši muž. 'Bio je travanj 2018., a Larry i ja smo se razveli prije 16 godina. Ali, nakon što smo shvatili da smo još uvijek ludi jedno za drugim, odlučili smo ponovno biti zajedno'. Larry i Cara upoznali su se u teretani u veljači 1996., kad je ona imala 20 godina, i bila je uvjeren ada je on onaj pravi.

VEZANI ČLANCI:

'Bio je 11 godina stariji od mene i imao je dva sina od šest i 10 godina iz prethodnog braka, i iako sam znala da sam premlada da postanem maćeha, bila sam sigurna da ću voljeti njegove dječake koliko i on'. Prije toga, Cara je bila na svjetskoj turneji kao profesionalna latinoamerička plesačica, ali je nakon toga shvatila da takav život nije za nju.

'Kad sam upoznao Larryja, bila sam utučena zbog svega, ali zbog njega sam se osjećala posebno. Uskoro smo postali nerazdvojni. Slagala sam se s njegovom djecom, a budući da su se Larry i njegova bivša sporazumno razišli, postali smo proširena obitelj', prisjeća se Cara, koja je u roku od nekoliko mjeseci zatrudnjela i rodila kćer u prosincu 1997.

'U kolovozu sljedeće godine vjenčali smo se pred 100 naših prijatelja i obitelji. U listopadu 1999. rodila sam našu drugu kćer i bilo mi je teško biti mama i maćeha. Larry je često bio odsutan zbog svog posla, a djevojke nisu dobro spavale. Osim toga, iako sam voljela imati dečke jednu večer tjedno i vikende, subote i nedjelje sam provodila odvodeći ih na nogomet i kriket', prisjetila se.

GALERIJA: 5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo od varanju:

Odlučna da ima vlastiti izvor prihod, počela je noću izrađivati ​​haljine za plesna natjecanja, ali to ju je iscrpilo. Napetost se počela pojavljivati ​​i Larry i ona su se udaljili. 'U kolovozu 2001. odlučila sam da je dosta, da želim okončati naš brak. Larry je bio zainteresiran za savjetovanje sa stručnjakom, ali ja nisam. Odselila sam se s djevojčicama i dogovorili smo se da budem suroditelj', dodaje.

Međutim, u roku od nekoliko mjeseci, Cara je potajno počela žaliti zbog svoje odluke. 'Poželjela sam da sam razmislila o implikacijama razdvajanja naše obitelji. Ali, ja sam sve poricala i nikad nisam rekla Larryju kako se osjećam', kaže. Još uvijek sam bila u dobrim odnosima s njegovom prvom ženom i svi su zajedno provodili Božiće i rođendane.

Larry i Cara su oboje bili u novim vezama te su bili prijateljski raspoloženi prema novim partnerima. 'Ali, uvijek bih osjećala ubod ljubomore kad bih vidjela njega i njegovu djevojku zajedno', priznaje Cara, 'Godine 2017. razišli su se, a ja sam počela zvati Larryja na putu za Wales, gdje sam držala satove plesa, dajući mu savjete. Bila sam slobodna i razgovor s njim bio je tako prirodan'.

VEZANI ČLANCI:

Zatim, početkom 2018., Cara je sudila na natjecanju u blizini Larryjeve kuće i pitala ga može li prespavati kod njega jer je imala dug put do doma. 'Bilo je jasno da još uvijek imamo kemiju i te noći smo se poljubili. Kao da se 16 godina odvojenosti nije dogodilo. Shvatili smo da smo još uvijek zaljubljeni i Larry je rekao da nikad nije prestao misliti na mene. Priznali smo svoje prethodne greške, shvativši da smo pokušali svoje probleme pomesti pod tepih', dodaje.

Nakon par mjeseci, rekli su svojim kćerima, koje su, budući da ih nikad nisu vidjele kao par, mislile da je to čudno! Ali, ubrzo su se navikle. Larryjevi sinovi također su bili sretni. U rujnu 2021. imali su vjenčanje s 40 prijatelja i rođaka. 'Sada sam naučila prihvatiti podršku od Larryja, a on me potaknuo da pokrenem vlastitu aplikaciju, Cara Fitness, za žene starije od 40 godina. Ne bih uspjela bez njega uz sebe', rekla je Cara, 'Ne žalim zbog godina koje smo proveli razdvojeni jer su me one ojačale, ali žalim što naše djevojčice nisu odrasle zajedno s nama. To nas je natjeralo da cijenimo jedno drugo i jako sam zahvalna što sam dobila drugu priliku s ljubavi svog života'.

Udala se za dečka koji ju je maltretirao u srednjoj školi: 'To je ionako radio jer sam mu se sviđala'