Od bečkih salona do zagrebačke špice: Nevjerojatna priča o kavi kao hrvatskom društvenom ritualu

Poziv "idemo na kavu" u Hrvatskoj je šifra za druženje, povjeravanje, poslovni sastanak i prijeko potreban predah. Taj jednostavan, a opet slojevit ritual, pretvorio je kavu iz običnog stimulansa u ključni element društvenog tkiva. Dok se drugdje kava pije "s nogu", u Hrvatskoj je vrijeme provedeno uz šalicu ovog napitka svetinja, prilika za razgovor koji može potrajati satima. Upravo ta kultura dugotrajnog sjedenja svjedoči o dubokim korijenima koje je kava pustila na ovim prostorima, oblikujući način na koji komuniciramo i živimo.

Put kave do Hrvatske bio je dug, isprepleten trgovačkim putevima i kulturnim utjecajima. Iako je prve kavane u Europi otvorila Venecija još sredinom 17. stoljeća, tradicija ispijanja crnog napitka u javnom prostoru na naše je tlo stigla stoljeće kasnije. Prema povijesnim zapisima, prva kavana u Hrvatskoj otvorena je 1748. godine u Zagrebu, u blizini današnjeg Trga bana Jelačića. Njezin vlasnik, trgovac Leopold Duhn, nudio je gostima, isključivo muškarcima kako je nalagao tadašnji običaj, kavu uvezenu iz Nizozemske, ali i čaj te toplu čokoladu. Time je postavljen kamen temeljac za instituciju koja će u idućim desetljećima postati epicentar društvenog života, ne samo u Zagrebu, već i u drugim hrvatskim gradovima poput Rijeke i Splita.

Zlatno doba zagrebačkih kavana, koje je uslijedilo u 19. stoljeću, neraskidivo je vezano uz snažan utjecaj Beča. Zagrebačke kavane uređivane su po uzoru na one u prijestolnici Monarhije, postajući tako "mali Beč" i svojevrsni produženi dnevni boravak za građansku elitu. Bile su to, kako kaže stara bečka izreka, mjesta gdje "nisi kod kuće, a ipak si doma". Postale su središta intelektualnog, kulturnog i političkog života, prostori gdje se moglo pročitati sve važnije europske novine, raspravljati o politici ili jednostavno promatrati gradsku vrevu. Jedna od prvih takvih, Velika kavana, otvorena u prizemlju Hatzove kuće na Harmici, utjelovila je taj duh, a njezin jedini sačuvani trag danas je kip boga Merkura koji s pročelja hotela Dubrovnik nijemo promatra nove generacije.

Kavana je u svom vrhuncu bila najbolja gradska pozornica, mjesto gdje se dolazilo da bi se vidjelo i bilo viđeno. Prostor je bio otvoren, pregledan i raskošno osvijetljen, a gosti su dolazili dotjerani i znatiželjni. Svaki je posjet mogao rezultirati scenom vrijednom prepričavanja: od ljubavnih sastanaka do žustrih političkih rasprava. Konobari su poznavali navike stalnih gostiju, znali su koje novine kome donijeti i kada nekoga ostaviti na miru. Gosti su se grupirali po interesima, pa se znalo da se književnici poput Matoša i Ujevića mogu pronaći u kavanama Bauer i Medulić, dok su poslovnjaci preferirali Veliku kavanu, a novinari Corso. Bila je to, kako je zapisao Nikola Polić, institucija koja je "sve i ništa", nadomještajući klub, salon i budoar.

Iako je Tin Ujević sjetno primijetio nestanak starih intimnih kavana, duh kavanskog života nije iščeznuo, već se preobrazio. Ritual se demokratizirao, postavši svakodnevna navika svih slojeva društva. Danas je vrhunac te kulture vidljiv u fenomenu "špice", osobito subotom ujutro. Tada se gradski trgovi pretvaraju u modne piste gdje je kava povod za viđanje i bivanje viđenim. Unatoč promjenama, suština je ostala ista: Hrvati, koji godišnje u prosjeku potroše 5,1 kilograma kave po stanovniku, i dalje u njoj vide više od napitka. Ona je ostala ključni društveni katalizator.

Sedam razloga zašto biste trebali piti kavu



*uz korištenje AI-ja