Očajna mama: 'Moja kćer se boji zlostavljanja u školi jer joj branim da se šminka: a tek joj je 10!'

Kad mi je bilo deset godina, bila bih po cijele dane vani i penjala se po drveću sa svojom braćom, ili se vozila biciklom do igrališta na kraju naše ulice. Sjećam se da sam nosila neusklađene, samostalne odabrane odjevne kombinacije i zaista me nije bilo briga kako izgledam. Sada moja kći Ava ima deset i potpuno je drukčija. Izgled je njen prioritet i sve joj se vrti oko toga kako izgleda, od odjeće, njege kože do šminke; stvari za koje sam ja počela brinuti tek kad sam ušla u tinejdžerske godine, napisala je jedna mama na roditeljskom portalu Mumsnet. "Iako mi odgovara što se Ava zanima za modu i poigrava sa stilom jer mogu reći da je iskreno zainteresirana za to područje, šminka mi smeta jer znam da nije primarno njen izbor." To je, kaže, pokupila od svojih malo starijih prijateljica iz škole, a te djevojčice na sebe puder, maskaru i sjajilo za usne, tako da ništa nije previše. "Bez obzira na sve, mislim da je osnovna škola prerano da cure na sebe stavljaju make up i da to jednostavno nije potrebno pa kad me Ava nedavno zamolila da joj za rođendan kupim make up i rekla da to želi nositi u školu, rekla sam joj ne. Rekla sam da je premlada i da šminka u školi nije potrebna, čak ni u srednjoj. Tada sam shvatila koliki je to problem jer je počela urlati na mene; iskreno uzrujana što sam joj zabranila":

“Sve moje prijateljice se šminkaju, sve djevojke!”, rekla mi je. "Ne želim biti jedina koja se ne šminka, ismijavat će me", dodala je. "Nakon toga sam shvatila koliko je šminka postala velika stvar u njihovim životima i iako je uglavnom bila prilično prirodna, bilo je nekoliko čudnih lica koja su na sebi imala sjenila ili obojena sjajilo za usne, ili samo jako loše usklađenu podlogu ili loše nanesenu maskaru koja bi se dosta isticala", priča mama, a prenosi NY Post.

To joj je, kaže, prilično teško palo zbog niza razloga, ali uglavnom ju je samo rastužilo što ta djeca misle da moraju nositi šminku u školi kako bi se uklopila, pa idu tako daleko da ju popravljaju i ponovno nanose tijekom nastave. "Suosjećam s Avom i njezinom željom da se uklopi, ali u isto vrijeme sam u sukobu oko toga da se za to mora šminkati sa samo deset godina, a škola nema nikakvu politiku kada je riječ o šminki ili noktima, što znači da tehnički, šminka po njima nije problem."

"Ipak, meni kao roditelju, jest. Samo želim da Ava bude dijete. Želim da bude bezbrižna i da se ne bavi toliko izgledom i tim kako je drugi vide, te idejom da se treba promijeniti kako bi se uklopila", piše mama. Da se samo želi poigrati s tim kod kuće, kaže, kao sa posebnim efektima na računalu, razumjela bi, ali zna da to nije kao njezina ljubav prema modi već je nešto sasvim drugo.

"Uvjeravanja da se šminka i dalje traju, a Ava postaje sve uzrujanija jer joj govorim ne i, da budem iskrena, jednostavno ne znam koliko dugo mogu zadržati takav stav kad to toliko utječe na nju. I znam da će biti samo gore kako bude starija", zaključila je mama, dodavši kako će se još neko vrijeme boriti da uvjeri kćerku kako ne mora raditi sve što rade njene vršnjakinje, koliko joj god privlačno sada izgledalo.

Mama svoju 2-godišnju kćer oblači kao da je odrasla, a 'hejteri' kažu da joj uništava djetinjstvo