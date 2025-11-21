Naši Portali
zanimljivo...

Nutricionistica odlučila svaki dan piti maslinovo ulje: Evo što joj se dogodilo s tijelom

Shutterstock/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
21.11.2025.
u 12:30

Nutricionistica je odlučila isprobati jedan neobičan prehrambeni trik kako bi provjerila može li joj doista promijeniti život.

Dijeta i zdravstvenih trendova ima gotovo koliko i zvijezda na nebu. Jasno je da prehrana ima velik utjecaj na naše zdravlje i dobrobit, a najčešći savjeti uvijek se svode na isto: jedite uravnoteženo, jedite povrće, vježbajte i povremeno si priuštite poslasticu. Ali nitko ne dolazi na internet po dosadne savjete. Ono što nas zanima su bizarne, viralne ideje koje obećavaju čudesne rezultate, prenosi UNILAD

I tu na scenu stupa nagrađivana registrirana dijetetičarka Lauren Manaker, koja je odlučila na vlastitoj koži testirati jedan od najneobičnijih trikova o kojima internet bruji: piti čašicu maslinovog ulja svaki dan tijekom tjedan dana, navodno za ljepšu kosu, sjajniju kožu i bolje zdravlje.

Maslinovo ulje već je godinama zvijezda mediteranske prehrane – koristi se za kuhanje, prženje, salate i poznato je kao jedna od najzdravijih masnoća. No ovo nije priča o kuhanju. Ovo je priča o doslovnom ispijanju čašice maslinovog ulja. "Ulila sam svoju prvu čašicu spremna prihvatiti neobično iskustvo o kojem svi pričaju", napisala je Lauren. "Prinijela sam čašicu usnama, duboko udahnula i... ne."

Iskreno, tko bi to htio popiti? Pa je napravila kompromis: maslinovo ulje počela je dodavati u salate, prelijevati preko pečenog povrća nakon kuhanja, pa čak ga je ubacila i u – kavu. Nakon sedam dana, Lauren je iznijela svoj zaključak. Pa… nije se dogodilo ništa spektakularno.

"Tijekom sedam dana nisam primijetila nikakve izvanredne promjene u svom tijelu", napisala je. "Nisam se lakše budila, moj fokus na poslu bio je isti, koža nije postala blistava, a kosa nije dobila dodatni sjaj." Drugim riječima – internet je još jednom malo pretjerao. Maslinovo ulje je zdravo, ali čašica dnevno neće vam magično promijeniti život.
