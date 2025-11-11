Dijetetičarka je otkrila šest prehrambenih pogrešaka koje čine milenijalci i generacija Z

Naša prehrana danas znatno se razlikuje od one naših predaka. Dok su ranije ljudi jeli prvenstveno ono što su sami uzgojili ili ulovili, današnji izbor hrane obiluje prerađenim proizvodima, brzim obrocima i raznolikim namirnicama iz cijelog svijeta. Srećom, suvremena svijest o važnosti zdravlja i nutritivnog unosa čini nas sve osvještenijima o tome što stavljamo na tanjur. No, stručnjaci upozoravaju da se porast društvenih mreža podudara s porastom dezinformacija o hrani i nezdravih prehrambenih navika među mladima.

"Vidim nekoliko ponavljajućih zabluda među milenijalcima i generacijom Z o prehrani. Te generacije duboko brinu o zdravlju, praktičnosti i dobrom osjećaju, ali moderna kultura hrane može stvari učiniti zbunjujućima. Društvene mreže, trendovi wellnessa i pritisak da se sve optimizira oblikuju način na koji jedu i razgovaraju o hrani", rekla je dijetetičarka Kylie Sakaida. Istraživanja pokazuju da se 61 posto milenijalaca i 70 posto pripadnika generacije Z oslanja na društvene mreže za savjete, dajući propagandi o prehrani dovoljno prostora za širenje. Sakaida je otkrila šest najvećih pogrešaka u hrani koje ove generacije čine i kako ih ispraviti, piše New York Post.

Davanje prioriteta estetici nad prehranom: "Milenijalci i generacija Z odrasli su tijekom porasta zdrave prehrane i objavljivanja što to ljudi jedu u danu. Mnogi su usvojili ideju da zdrava hrana mora izgledati na određeni način: malo ugljikohidrata, savršeno poslužena, matcha ujutro, zeleni prah do podneva", objasnila je Sakaida. Savjetovala je da je imperativ usredotočiti se na to kako se osjećate zbog hrane, a ne na to kako izgleda na vašem tanjuru ili kako će se fotografija tog tanjura izgledati na društvenim mrežama. "Prehrana znači energiju, zadovoljstvo, stabilnije raspoloženje i snagu. Najhranjiviji obroci često su jednostavni i nisu uvijek vizualno privlačni", dodala je dijetetičarka.

Dopuštanje viralnim trendovima da određuju ton prehrane: Nedavna studija otkrila je da gotovo tri četvrtine generacije Z inspiraciju za obroke crpi s društvenih mreža. Sakaida je rekla da viralni trendovi poput "girl dinner", savjeta za zdravlje crijeva, injekcija za metabolizam i drugih koncepata mogu učiniti da prehrana izgleda kao pomični cilj. "Ljudi počinju više vjerovati viralnim trendovima nego manje uzbudljivim osnovama prehrane", istaknula je.

Zato je Sakaida preporučila oslanjanje na provjerene i dugotrajno testirane principe prehrane, umjesto slijediti trenutačno popularne trendove. "Proteini, vlakna, biljke, hidratacija i dosljednost imaju veći utjecaj od bilo kojeg pojedinačnog trendovskog sastojka ili wellness trika", rekla je.

Vjerovanje da zdravlje mora biti ekstremno da bi bilo učinkovito: Moderna kultura hrane i wellnessa obilježena je opsesijama resetiranjem, detoksom, čišćenjem i ekstremnim izazovima, upozorila je Sakaida. "Izgleda produktivno i motivirajuće, ali često preraste u izgaranje i razmišljanje sve ili ništa", dodala je.

Naglasila je da wellness nije sprint niti radikalni restart, već dosljedna predanost. "Dnevni ritmovi donose više koristi nego intenzivni kratkoročni napori. Mali, redoviti koraci više čine za vaše zdravlje nego bilo koji 30-dnevni izazov!", objasnila je stručnjakinja.

Normaliziranje preskakanja obroka zbog dobrobiti ili produktivnosti: "Između povremenog posta, kave koja zamjenjuje doručak i kulture stalne zauzetosti, mnogi ljudi preskaču obroke i nazivaju to 'disciplinskim' ili 'praktičnim'", rekla je Sakaida. Nažalost, posljedice preskakanja obroka uključuju izgladnjeli mozak koji se bori s koncentracijom, reguliranjem raspoloženja i donošenjem dobrih odluka.

Da bi se um i tijelo nahranili, Sakaida je preporučila davanje prioriteta redovitim, uravnoteženim obrocima. "Redovita prehrana podržava hormone, metabolizam, kognitivne funkcije i emocionalnu stabilnost. Hrana je alat koji vam pomaže da se pokažete u najboljem izdanju!", objasnila je.

Osjećaj krivnje zbog oslanjanja na praktičnost: Mnogi influenceri žele uvjeriti pratitelje da zdrava prehrana znači "domaće" ili "pripremljeno od nule". To može biti izazovno za pripadnike generacije Z i milenijalce koji balansiraju između karijere, dodatnih poslova, društvenog života, egzistencijalne tjeskobe i izgaranja, što im ostavlja manje vremena za kuhanje.

"Praktičnost može podržati zdravlje kada odaberete uravnotežene, zadovoljavajuće opcije koje vam pomažu da ostanete dosljedni", rekla je Sakaida. Brzi obroci, gotovi sastojci ili usluge dostave obroka poput mogu biti dio zdravog, hranjivog načina života. "Realnost pomaže u sprječavanju izgaranja!", dodala je dijetetičarka.

Tretiranje hrane kao društvene valute: U modernom svijetu često smo preplavljeni sadržajem o hrani. "Isprobavanje hrane u viralnim restoranima, snimanje kupovine namirnica i objavljivanje estetskih obroka sada su dio društvene povezanosti. Ponekad to pretvara jedenje u performans umjesto u prehranu", rekla je stručnjakinja.

Ne morate se baviti wellnessom da biste bili zdravi, naglasila je Sakaida, a to kako se osjećate u stvarnom životu trebalo bi imati prednost nad time kako vas drugi doživljavaju na internetu. "Zdrava prehrana ne mora biti savršena, ekstremna ili kreirana za društvene mreže. Ne mora slijediti resetiranja ili trendove. Najučinkovitiji pristup prehrani je onaj koji je ugodan, dosljedan i održiv", zaključila je.