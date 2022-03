Novopečeni tata se požalio na svoju 'razmaženu' sestru: 'Ne želi ni pričuvati nećaka jer ne voli djecu!'

Svaki roditelj zna koliko znače podrška i pomoć obitelji i netko pouzdan tko će uskočiti kad zatreba i pričuvati dijete; no jedan je novopečeni tata na Redditu ispričao kako se on, na žalost, na svoju obitelj ne može osloniti.

Muškarac je rekao da su on i supruga prije deset mjeseci dobili sina, a njegova im je sestra koja jedina živi u blizini odmah rekla da ona neće čuvati nećaka; jer ne voli djecu.

Ipak, kad im je zatrebala pomoć, on ju je svejedno odlučio nazvati; a onda ju je nazvao sebičnom jer je rekla 'ne'.

- Roditelji mi žive u inozemstvu i samo mi je sestra blizu, no ona je pomalo buntovna i govori da se nikad neće udati ni imati djecu jer ih, kaže, ne može smisliti... - ispričao je.

Kad mu se sin rodio, priča, došla je u bolnicu vidjeti dijete, što ga je iznenadilo.

- Ne volim djecu, ali on je tako sladak da je iznimka. Sad mi je i službeno najdraže dijete na svijetu ali ipak me nemoj nikada tražiti da ga čuvam - rekla je tada, no kad mu je suprugu šef nazvao da mora hitno doći do posla, a on je također morao izaći, ipak se obratio sestri.

- Molio sam je i preklinjao, ali nikako nije htjela i stalno mi je ponavljala da nam je jasno rekla da nikada ne želi čuvati ničiju djecu i da naš problem nije njezin... - ispričao je, pa je supruga morala svom poslodavcu reći da ipak ne stigne doći, a što je rezultiralo tim da je dobila pismenu opomenu.

Muškarac je tada svoju sestru nazvao je "sebičnom" ali ona je i dalje tvrdila da mu "ništa ne duguje".

Komentatori objave na Redditu uglavnom su bili na sestrinoj strani, a mnogi od njih su istaknuli i da je novopečeni tata itekako bio svjestan da će ga sestra odbiti.

- Ne očekujte od ljudi da rade stvari za koje su vam otvoreno rekli da ne žele, samo zato što vi ne možete organizirati svoje vrijeme! - napisao je jedan muškarac.

