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pametno rješenje

Nova generacija čišćenja: Gorenje NEO bežični usisavači

Gorenje
Foto: Gorenje
1/5
VL
Autor
Promo
31.07.2026.
u 13:30
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Vrijeme je danas jedan od najvrjednijih resursa. Između posla, obitelji, hobija i svakodnevnih obveza, kućanski poslovi trebali bi biti što jednostavniji. Upravo zato Gorenje predstavlja NEO, novu generaciju bežičnih usisavača koja spaja snažne performanse, pametnu tehnologiju i jednostavno korištenje kako bi čišćenje doma bilo brže i učinkovitije. 

Bez obzira živite li u manjem stanu, obiteljskoj kući ili dom dijelite s kućnim ljubimcima, NEO serija prilagođava se različitim stilovima života. Snažno usisavanje, dugotrajna baterija, napredna filtracija i inteligentne funkcije omogućuju da čišćenje postane manje obaveza, a više jednostavna svakodnevna rutina. 

NEO Expert – vrhunsko iskustvo bez kompromisa

Predvodnik nove generacije je model NEO Expert (SVC296749NEBL), razvijen za korisnike koji žele zamijeniti klasični usisavač jednim pametnim, snažnim i potpuno bežičnim uređajem.

Gorenje
Foto: Gorenje

Pokreće ga snažan InverterPower BLDC motor, dok inteligentni senzor prašine automatski prilagođava snagu usisavanja količini nečistoća. Uz HEPA 13 višeciklonsku filtraciju, LED osvjetljenje četke i četku sa zaštitom od zapetljavanja, jednako učinkovito čisti parkete, tepihe i domove u kojima žive kućni ljubimci. Posebnu praktičnost donosi pametna All-in-One stanica, koja istovremeno puni uređaj, automatski prazni spremnik prašine te služi za pohranu dodatne opreme, dok dvije izmjenjive baterije omogućuju dugotrajan rad bez prekida. 

Gorenje
Foto: Gorenje

NEO Deep – pametno rješenje za svakodnevno čišćenje

Za korisnike koji traže odličan omjer performansi i praktičnosti, tu je NEO Deep (SVC259449NDCO).

Model NEO Deep razvijen je za korisnike koji žele dubinsko čišćenje tvrdih podova. Zahvaljujući inteligentnom senzoru prašine, snažnom InverterPower motoru i posebno razvijenoj mekanoj četki za parket, pločice i laminat, automatski se prilagođava količini nečistoća i omogućuje učinkovito čišćenje uz manje napora. HEPA 13 filtracija dodatno doprinosi čišćem zraku u domu, dok zaštita od zapetljavanja dlaka i LED osvjetljenje četke olakšavaju svakodnevno održavanje prostora.

Gorenje
Foto: Gorenje

Pametna tehnologija koja radi umjesto vas

Ono što povezuje cijelu NEO seriju jest inteligentan pristup čišćenju. Odabrani modeli automatski prepoznaju količinu nečistoća i prilagođavaju snagu usisavanja, dok LED zasloni u svakom trenutku prikazuju stanje baterije, razinu zaprljanosti i informacije o održavanju uređaja. Rezultat je učinkovitije čišćenje uz manju potrošnju energije i dulje trajanje baterije. 

Gorenje
Foto: Gorenje

Više od čistog poda

Napredna višeciklonska filtracija u kombinaciji s HEPA filtrima zadržava sitne čestice prašine i alergene, dok LED osvjetljenje na četki otkriva skrivenu prljavštinu ispod namještaja i u slabije osvijetljenim dijelovima doma. NEO serija tako ne doprinosi samo čišćim podovima, već i ugodnijem i zdravijem životnom prostoru. 

Life Simplified

Nova NEO serija nastavlja filozofiju Life Simplified – razvijati uređaje koji prate stvarne potrebe korisnika. Koji god NEO model izaberete, cilj je isti: manje vremena provedenog čisteći, a više vremena za ono što je doista važno. 

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bežični usisavač Gorenje NEO Gorenje

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