Njen sin 5 godina nije popio čašu vode: 'Nisam zabrinuta zbog toga'

Milijuni ljudi diljem svijeta ne može se ni sjetiti kada su posljednji put popili običnu čašu vode. Novo istraživanje provedeno u Velikom Britaniji otkriva da gotovo polovica odraslih ovisi o čaju za održavanje hidratacije, dok se trećina oslanja na kavu ili gazirana pića. Baby boomeri dvostruko češće od generacije Z posežu za čajem, a žene su sklonije od muškaraca zanemariti unos vode, piše Express.co.

Prema smjernicama NHS-a, odrasli bi trebali piti do osam čaša vode dnevno, no anketa na 2000 osoba pokazala je da to čini tek 17 posto njih. Studija je uključila i 837 tinejdžera te otkrila da 15 posto njih običnu vodu pije svega nekoliko puta tjedno. Više od tri četvrtine roditelja priznaje da djecu mora nagovarati ili “prisiliti” da piju dovoljno tekućine, a svaki deseti sumnja da njihovo dijete pije dovoljno vode svaki dan.

Jedna majka, 53-godišnja Kelly Mulligan iz Brightona, priznala je da njezin devetogodišnji sin Max nije popio čašu obične vode od svoje četvrte godine. “Max nikada nije volio vodu – kaže da nema okusa. Radije pije sok od jabuke, pa ga uvijek razrjeđujem vodom”, ispričala je.

Studija, koju je naručila tvrtka za hidrataciju Más+ by Messi, otkrila je i da:

34% tinejdžera radije poseže za alternativnim pićima nego za vodom

26% jednostavno “zaboravi” popiti vodu

29% odraslih vjeruje da čaj, kava i gazirani napici jednako dobro hidriraju kao i voda

17% redovito osjeća glavobolje ili umor povezane s dehidracijom

Unatoč svemu, tek 12% ljudi aktivno prati unos vode, dok 60% uopće ne vodi računa o tome. “Zabrinjavajuće koliko je ljudi svakodnevno dehidrirano, a da toga nisu svjesni. Nedostatak energije ili glavobolje često bi se mogli riješiti jednostavnom čašom vode”, istaknula je Sophie Van Ettinger, globalna potpredsjednica Más+ by Messi. Suosnivač brenda Leo Messi dodao je: “Kao sportaš, znam koliko je pravilna hidratacija važna za vrhunske performanse”.