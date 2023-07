Nisu opasne samo visoke temperature po danu: Čuvajte se i visokih noćnih temperatura!

Kada temperature ostanu visoke preko noći, one predstavljaju posebno veliko opterećenje za tijelo, povećavajući rizik od toplinskih bolesti i smrti. Svijet je do sada ove godine već doživio val ekstremne vrućine, uključujući najtopliji lipanj ikada na planetu i najtopliji zabilježeni tjedan tijekom prvog tjedna srpnja.

Rastuće globalne temperature uzrokovane izgaranjem fosilnih goriva glavni su pokretač sve češćih i intenzivnijih toplinskih valova. A događaj El Niño također povećava globalne temperature ove godine, piše Scientific American.

Toplinska kupola već je tjednima na jugozapadu SAD-a i Teksasu i potaknula je mnoge toplinske rekorde. Grad Phoenix je sada imao 20 dana zaredom s najvišom dnevnom temperaturom od 43 stupnja ili višom, što je rekordni niz koji će se vjerojatno nastaviti još nekoliko dana. Toplinska kupola je područje visokog tlaka koje se ponekad nalazi iznad regije. Visokotlačni grebeni, kako ih još nazivaju, imaju tonući zrak, koji se sabija i zagrijava. Vedro nebo koje je obilježje ovih grebena također omogućuje sunčevim zrakama da padaju na tlo, dodatno podižući temperature.

Dugotrajne ekstremne vrućine predstavljaju veliku prijetnju zdravlju jer je vrućina najveći ubojica vezan uz vremenske uvjete u SAD-u; uzrokuje više ljudskih smrti nego uragani, tornada i poplave zajedno. Toplina može uzrokovati dehidraciju, što uzrokuje zgušnjavanje krvi i otežava rad srca. Taj organ i drugi mogu biti oštećeni prevelikim izlaganjem toplini.

Visoke dnevne temperature zaokupljaju naslovnice i definitivno su zabrinjavajuće - ali kada temperature tek noću padnu na od 26 do 32 stupnja, tijelo nema priliku ohladiti se. Ovo je posebno zabrinjavajuće za one koji nemaju klima uređaj, uključujući stanovništvo bez smještaja. A vrućina je posebno zdravstvena opasnost za vrlo mlade, starije osobe i one s već postojećim zdravstvenim problemima poput astme i bolesti srca.

Najniže noćne vrijednosti u SAD-u rastu dvostruko brže od dnevnih maksimuma, navodi Climate Central, neprofitna istraživačka i novinska organizacija. Analiza središnje klime za 2022. pokazala je da su najniže temperature tijekom noći u SAD-u porasle za 2,5 stupnjeva Celzijusa u prosjeku od 1970. U Phoenixu su porasle za 5,7 stupnjeva Celzijusa u istom razdoblju. Phoenixov noćni rekord svih vremena od 36 stupnjeva poništio je prethodni rekord od 35 stupnjeva, postavljen 2003. Možda neće trebati još 20 godina da novi rekord bude nadmašen jer klimatske promjene čine ljeta sve toplijima.

Jedan znak koliko je nedavni rekord bio izvanredan došao je iz odgovora koji je ured Nacionalne meteorološke službe u Flagstaffu, Arizona, poslao uredu agencije u Phoenixu na Twitteru. "Dakle, želite reći da je vaša rekordno topla niska temperatura ikada naša rekordno visoka temperatura?" glasio je tweet. "To je jednostavno gadno."

