Nije spavao od 1963. godine, a i dalje ne zna razlog: 'To je frustrirajuće i razdražujuće'

Ponekad se svi suočavamo s noćima kada jednostavno ne možemo spavati i to može biti pravi izazov. Ima li išta gore nego kada se vrtite po krevetu i ne možete zaspati? Sada zamislite da vama se to događa svaku noć 60 godina. Takvu "noćnu moru" živi 81-godišnji vijetnamski farmer Thai Ngoc. On tvrdi da je jedva spavao od ranih 60-ih nakon što je iznenada dobio temperaturu, prenosi LADbible.

Čak ni liječnički recepti koje je dobio nisu pomogli, a ni bolnica koju je posjetio nije mogla dati objašnjenje. "To je frustrirajuće i razdražujuće. Kakva neobična bolest. Gledajući druge kako spavaju, zavidim im. U noćima obasjanim mjesečinom obično izađem plijeviti korov i obrađivati ​​zemlju jer mi je nepodnošljivo sjediti", rekao je za Vietnamnet. Dok stanje i dalje zbunjuje njegovu obitelj, neki su sugerirali da je njegov trajni slučaj nesanice povezan s neobičnim slučajem PTSP-a iz Vijetnamskog rata koji je trajao od 1955. do 1975. godine.

YouTuber Drew Binsky otišao je u Vijetnam 2023. da bi saznao više o farmerovom stanju. Američki kreator sadržaja poznat je po snimanju videa svojih putovanja, a posjetio je svih 197 zemalja svijeta. "Putovao sam dva dana iz Arizone u malo selo u južnom Vijetnamu da bih ga pronašao, ostao s njim cijelu noć i vidio je li doista istina da ne spava", rekao je Binsky.

Thai, osim rada u vrtu, tijekom noći proizvodi i svoje domaće vino. Iako ga kušanje rižinog vina malo umori, to ipak nije dovoljno da zaspi te spava tek sat ili dva. Iako pokušava zaspati, u četiri ujutro misli mu i dalje ne prestaju, baš kao kad je budan. Dok bi većina ljudi imala problema sa svakodnevnim životom zbog neispavanosti, Thai tvrdi da i dalje može nositi 50 kilograma gnojiva na udaljenosti od četiri kilometra od svoje kuće do polja, a da se ne osjeća umorno.