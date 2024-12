Britanka je dobila talijanski naglasak nakon moždanog udara: 'Nikada nisam bila u Italiji'

Althia Bryden (58) iz Londona je u svibnju ove godine pretrpjela moždani udar nakon kojeg nije mogla govoriti i osjećati gornji, desni dio tijela tri mjeseca zbog karotidnog mrežastog zadebljanja na vratu, za što se vjeruje da je uzrok njezinog moždanog udara. Iako je uspjela ukloniti zadebljanje operacijom u kolovozu te ponovno progovoriti, ostala je zapanjena kada je otkrila da su njezine riječi dobile talijanski naglasak, unatoč tome što nikada nije posjetila Italiju, piše LADbible.

Althia je priznala da ju je njezin novi naglasak čak doveo do toga da je tijekom razgovora počela govoriti talijanske riječi i usvojila talijanske manire. Počela je koristiti izraze "mamma mia", "bambino" i "si". "Potpuno iz vedra neba, samo sam počela govoriti. Medicinska sestra izgledala je šokirano kao i ja! Sjećam se da sam pomislila tko to priča?", rekla je 58-godišnja umirovljenice u intervju za PA Real Life. Althia u Londonu živi sa svojim suprugom Winstonom (63) koji je ujedno i njegovatelje s punim radnim vremenom.

"Prvo, nisam mogla vjerovati da to ja govorim, ali nisam ni prepoznala zvuk svog glasa. Sestra je požurila po kolege da dođu do mog kreveta. Nitko nije mogao vjerovati da pričam nakon toliko vremena. Ali što sam više govorila, to smo svi bili zbunjeniji", objasnila je Althia. Liječnici su je upitali je li imala talijanski naglasak prije mog moždanog udara. Nakon što su dani prošli i njezin naglasak nije nestao, osjećala se kao da nema kontrolu nad svojim glasom.

"Liječnici i medicinske sestre doživljavali su me kao medicinsko čudo jer nitko od medicinskih sestara, liječnika, terapeuta ili kirurga nije imao posla sa sindromom stranog naglaska u cijeloj svojoj karijeri! Onda sam shvatila koliko je ovo stanje rijetko. Voljela bih da više ljudi zna za to", rekla je umirovljenica. Posjetila je logopeda koji joj je rekao da pati od rijetkog sindroma koji se kod nekih ljudi razvije, a zbog kojeg oni počnu govoriti s drugačijim naglaskom. To se zove sindrom stranog naglaska, a radi se o posljedici oštećenja mozga, poput moždanog udara. Iako Althia čeka službenu dijagnozu, osjeća kao da je izgubila svoj identitet.

"Čak ni moj smijeh nije isti. Kao da nisam ja, kao da me netko oponaša. Osjećam se kao klaun s obrnutim osmijehom kojeg ljudi gledaju kako nastupa. To je jako tužno jer je sve drugačije, čak je i moj govor tijela drugačiji. Ljudi ne susreću originalnu mene, ja ne znam tko sam", rekla je Althia kojoj je također dijagnosticirana afazija, stanje u kojem osoba ima poteškoće s jezikom ili govorom. "Moj mozak to nije mogao razumjeti. To je za mene bilo jako zastrašujuće i osjećala sam se uplašeno i zbunjeno", zaključila je.